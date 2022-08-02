公寓住戶「太敏感」狂嫌鄰居吵　他勸到崩潰：跪求去住透天厝

記者黃翊婷／綜合報導

一名保全2日在臉書PO文分享工作經驗，坦言在公寓大樓當保全一定會處理到的事情就是晚上10點過後，總會有住戶投訴鄰居太吵，其中最害怕遇到「耳朵超級靈敏」的類型，不相信水錘效應（Water Hammer），也不相信鄰居的說詞，最後連社區經理都被搞到崩潰，直白回了一句「拜託，跪求您住透天厝」。

▲原PO透露，做公寓大樓保全一定會遇住戶要求處理噪音問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，自己是一名擁有多年大樓管理經驗的保全，每到一棟新的大樓，一定會處理到的事情就是晚上10點過後，總有樓下住戶會抱怨樓上住戶吵鬧，例如電視聲、音樂聲、腳步聲、拖動桌椅的聲音等等，保全一般都是先上樓聽聲音，如果真的音量過大，就會錄音存證，再撥打內線電話勸導，還是沒有改善才會上門按電鈴，最後仍講不聽便報警處理。

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原PO坦言，就算保全有標準的處理方式，他還是很害怕遇到一種住戶，那就是「耳朵超級靈敏」的類型，晚上只要有一點風吹草動就會狂打電話請保全處理，「遇到這種住戶坦白說，非常頭疼」，他們不相信水錘效應（指管路水流急速變化，導致管內水壓突然上升或下降而產生的現象），也不相信其他住戶的說詞。

原PO說，後來一名社區經理因為這個問題和該住戶吵了起來，最後崩潰回了一句超直白的話，「如果耳朵對聲音過於敏感，請您別買公寓也別住公寓，吵到自己也吵到其他鄰居不得安寧，拜託，跪求您住透天厝」，畢竟公寓大樓上下隔音本來就無法做到完美無缺，怕吵的人真的不要住公寓，「放過自己也饒過別人」。

文章公開之後掀起網友留言熱議，大多數人都認同如果是對聲音比較敏感的族群，真的不建議住公寓；但也有不少家住公寓的網友感嘆，有些鄰居真的很奇怪，喜歡在半夜拖動桌椅、走來走去，白天卻完全沒聲音，生活作息和大家完全相反，還有人會故意拿棍子亂敲，看到警察來了就馬上裝睡或裝傻，讓其他住戶相當頭痛。

還有家住透天厝的網友留言分享，別以為不住公寓大樓就不會有噪音煩惱，如果是連棟的透天厝，一樣會有問題，他就曾經聽到隔壁鄰居洗澡東西掉到地上的聲音，覺得比以前住在公寓大樓時遇到同樣狀況的聲音還要大聲，所以想要擁有好的住家生活品質，最重要的還是要看自己是遇到好鄰居還是壞鄰居。