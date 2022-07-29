嬤夾自助餐嫌鍋子沒洗「豆芽菜歐歐」　她後悔兒時沒學1事

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在臉書PO文分享，看到一名阿嬤去買自助餐，因為豆芽菜有加黑胡椒，阿嬤以為是店家鍋子沒洗乾淨，一直碎碎念「豆芽菜ㄌㄞˇㄉㄟˋㄌㄨㄥ歐歐（裡面都黑黑的）」，她想幫忙解釋，卻不知道黑胡椒的台語要怎麼講，因此很後悔小時候沒有好好學台語。

▲原PO想跟阿嬤解釋豆芽菜有加黑胡椒，但又不懂黑胡椒的台語要怎麼說。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，去買自助餐時遇到一名阿嬤，一邊夾菜一邊抱怨店家鍋子沒洗乾淨，並嫌棄豆芽菜「ㄌㄞˇㄉㄟˋㄌㄨㄥ歐歐」，偏偏自己又不會用台語解釋那道菜其實加了黑胡椒，「我要抱怨我自己，為什麼從小不好好學台語？我覺得炒豆芽菜加黑胡椒超好吃的。」

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文章公開之後，意外引發網友用各種諧音創意留言，「吼揪（胡椒）」、「歐齁揪（黑胡椒）」、「五蘭吼啾啦（有加胡椒啦）」、「跟她說，甲露起丟厚啦，美安抓啦（吃下去就好啦，不會怎樣啦）」、「跟阿嬤說，咩架架，嘸架賣架（要吃就吃，不吃拉倒）」；還有人忍不住調侃，「差點以為這裡都在講外星語。」

但也有熱心網友認真解釋，其實直接講「黑胡椒」阿嬤應該就聽得懂了，有些老人家只是習慣講台語，如果自己不會講台語還硬要解釋，對方反而容易聽不懂，「我就曾經被阿嬤罵，『你可以講國語，我聽不懂你的台語』。」