客嫌新電視畫質差要退貨　他見1幕傻眼：哪台電視能做到我買100台

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文分享工作時遇到的神奇事件，內容提到，一名年約50多歲的女客人網購一台43吋的新電視，卻嫌棄畫質太差要退貨，他一看當場傻眼，電視上放映的是1987年的電影《新桃太郞》，「想問，哪台電視可以自動把360p轉成1080p的，我立馬（馬上、立刻的意思）買100台！」

▲客戶看舊電影，卻反過來抱怨新電視畫質差，讓原PO超無奈。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，之前送貨時順便幫一名年約50多歲的女客戶安裝43吋的電視，結果對方說新電視畫質太差要退貨，他想說怎麼可能，「客戶給我看電視畫質，真的很差，電視上放映著《新桃太郞》」，由於電影是1987年的作品，畫質當然無法和現在的電影比，請客戶轉台看看或是換片驗機都被拒絕，就是硬要退貨，他也只能答應，「想問，哪台電視可以自動把360p轉成1080p的，我立馬買100台！」

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文章公開之後，掀起網友留言熱議，「如果是年輕客人，會不會連演員都不認識？這只有5、6還有7年級頭段班才認識」、「笑死，有夠奇葩」、「哈哈哈哈，客人真鬧事」、「回憶衝腦門」、「也對啦，跟那種客戶爭論只是白費口水而已，但是工本費還是要收」、「你應該馬上播放4K畫質的影片，這樣就能賀成交了」。

不過，也有網友好奇提問，有些新電視看一般節目的確沒有那麼清楚，比例也很奇怪，不知道是哪裡有問題。對此，原PO解答，舊電影畫質放新電視，尤其是大尺寸的一定死，如果不是看舊電影或舊影片，有可能是設定沒有弄好，「現在基本都放送720p的，放在1080p以上的都會覺得不清楚。」