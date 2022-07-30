和女性友人吃陶板屋「靠肩親密合照」　正宮氣炸：我太小心眼？

▲原PO男友跟女性朋友吃陶板屋的合照。（圖／翻攝自爆怨公社）





文／周刊王

如果有女友了還不避嫌，那另一半吃醋可就麻煩了。近日有位女網友表示，男友有個女性朋友長年在國外難得回台，所以跟男友相約吃陶板屋，而2人吃飯的合照，讓女網友看了氣炸，「會不會太親密了點」？

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原PO於30日在臉書社團《爆怨公社》發文說，「請問各位女性朋友們，可以接受自己另一半跟女性朋友拍這種照片嗎？」男友的女性朋友長年待在國外，近期難得回台灣，而剛好男友新公司跟女性友人在同一區，「於是他們約今天下班去吃陶板屋，為什麼吃陶板屋因為在男友公司旁邊而已。」

原PO表示，男友有先跟她報備聚會只有2人，「但因為我下班過去有點遠而且也沒見過這位有點尷尬，想說那就他們去就好了，結果他今天回家把這卡放在桌上，沒想太多打開來看氣炸了！會不會太親密了點？」

男友表示，因為他和友人很久沒見想說合影留念，知道原PO對這行為不開心，也承諾以後不會這樣。原PO說，她覺得男友是怕她生氣才說那種話，「不覺得這樣拍照有什麼問題，讓我更火了，當然靠近一點拍照是完全沒有問題，但頭靠在肩膀上我就不能接受了」原PO表示，她知道男友跟友人只是單純朋友，但還是要避嫌比較好，「這外人怎麼看都是一對情侶吧？難道真的是我太小心眼」。

此文曝光後，網友紛紛留言回應「可以理解，不能諒解」、「那你也跟別的男生出去然後拍一樣的照片給他看」、「我以為是媽媽跟兒子的照片」、「姐妹對自己有自信點」、「很明顯是女生整個靠過去，身體都歪了」、「單獨吃飯就很火大了還拍照」。

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