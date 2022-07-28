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4人同行壽星半價　麻辣鍋店員搖頭「你們分開坐」只有88折！她傻眼

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲官網寫得和店員講得不一樣。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，日前慶祝弟弟生日，共6位大人、2位小孩，一起到連鎖麻辣鍋店慶生，店員主動提起「壽星本人5折」，沒想到用完餐結帳時，店員卻只有打88折，原因竟是「因為兩桌分開坐」，而且必須要四名大人同坐1桌才有，但明明官網卻寫「同行」即可，前後說詞不一讓原PO超傻眼，對此，店家也回應了。

女網友在臉書「爆怨公社」發文，為了慶祝弟弟生日，到連鎖麻辣鍋店慶生，打電話訂位時店員提到「壽星本人5折，記得帶證件」。結果當天結帳時，店員卻只打壽星個人優惠88折，而不是5折，店員解釋「因為兩桌分開坐，沒有一桌同坐4位大人，沒辦法按5折的折扣」。

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原PO氣炸，「我就想問，你們店裡哪裡有大桌可以一次坐8位？發票也是店員打兩張的，並不是我們要求的，我們一人結帳+我弟出示證件沒有分開結帳」，官網寫4位成人含壽星同行，壽星本人5折，結果到現場卻改口，4位成人要坐在「同桌」才有優惠。原PO感到被欺騙，「活動你們主動提起，事後結帳又再那邊沒辦法給活動優惠，既然不想給折扣就不要說有活動呀」。

▲▼ 。（圖／翻攝自店家FB粉專）

▲店家道歉。（圖／翻攝自店家FB粉專）

貼文一出掀起討論，「當日壽星同行四人，壽星半價，但人數超過四人，一桌坐不下含小孩就沒有5折嗎」、「本來想去吃看看，看來應該要放棄了」、「太扯了吧」、「給不起就不要辦」、「才一人5折也要凹」、「這是一個店家硬要凹的概念耶」、「第一次聽到分開坐就不能打折」、「壽星半價又不是整桌，這樣也要凹」。

事後，店家在臉書留言道歉，「為了維護顧客的權益，本公司昨日已在第一時間聯繫，給顧客帶來不好的用餐體驗我們深感抱歉；對於員工結帳時不清楚造成失誤，讓各位顧客產生這樣的疑惑，我們再次的向各位說聲抱歉，也懇請各位貴賓若在結帳時有疑慮請立即向我們反映，最後，感謝網友們對我們的監督與寶貴意見，讓我們更加嚴格檢視我們的服務品質，懇請用餐的顧客一如既往地支持我們並持續提供反饋，非常感謝各位的用」。

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