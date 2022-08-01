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飲料店打工時薪120！「冰箱壞掉、客退單」逼高二弟賠　母不忍了

▲▼手搖杯,食品安全,熱量,手搖飲料,茶飲。2584445。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名高二生到飲料店打工，怎料不僅薪水低於基本薪資，店內老冰箱壞掉、客人反悔退單，還被逼付賠償金，母親得知後，氣得發文揭露老闆惡行，而大票網友看完全傻眼，不禁怒喊「檢舉阿！光時薪就違規了！」

這名母親在「爆怨公社」娓娓道來，當初高二兒子想買蘋果手機，打算自己去打工賺錢，為了不養成孩子伸手牌的習慣，她欣然同意了，「兒子應徵一家飲料店，起初說試用期3個月時薪100元，等試用期過會調至158元，結果3個月後才調到120元，說什麼看表現，表現好再調高。」

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前幾天，兒子下班回家，不開心地透露「冰箱的門壞了，我拉開塑膠把手時就裂開了，老闆說要負責賠償一點維修費用」，事實上他之前就有發現小裂縫，但因為沒及時反應，只好認賠。

▲兒子打工遇到慣老闆。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲兒子打工遇到慣老闆。（圖／翻攝自爆怨公社）

這讓原po心疼不已，直呼「現在是怎樣？他做錯飲料要買下來（他認了），客人點錯飲料反悔，他也要買下來，一台冰箱都用10幾年了，現在壞掉也算在他頭上，要不要連電燈不亮、收銀機壞了...也算在員工身上啊！員工都會摸到，不就看誰倒霉？如果只要賠幾百元，他接受那就算了，但現在維修報價要幾千元，所以要求他賠償破千。一個月才賺個幾千的零用錢，如果金額真的太誇張，老身是不是就要出馬了。」

最後，母親也自我反省，坦言「我錯在一開始面對不合理的薪資，沒有堅持阻止，讓他受委屈當奴性工讀生，才有這事件的延伸，本來就要他做到這個暑假完，體驗到工作辛苦、賺錢的不易、學會珍惜就夠了，之後會買蘋果手機給他當獎勵，老闆來這一招，他也可以提前好好放暑假了。」

對此，網友們紛紛回應，「檢舉了啊，讓老闆初四」、「現在時薪168」、「告！！勞檢、衛生、食安，給老闆選擇要冰箱還是要法律責任」、「勞基法都不遵守，直接檢舉」、「哪間呀？想朝聖一下」。

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