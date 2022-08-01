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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裴洛西傳將訪台讓陸跳腳　前立委：中方不樂見台灣牌在民主國家有票

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點，有最新消息傳出，裴洛西將在2日抵台，會晤我國高層，而中國官方也頻頻提出警告，對此，剛剛結束訪美行的前立委陳柏惟分析，中國的恫嚇動作，在於發現「台灣牌」在民主國家起到的作用，「挺台灣會有票，這樣下去遲早會有候選人喊承認台灣作為政見，這是中國最不樂見的。」

裴洛西傳出近期將訪台消息，對此，中國大陸外交部再度警告「解放軍絕不會坐視不管」，強調裴洛西若赴台將導致嚴重後果；至於陸軍方會有什麼樣的反應？趙立堅僅回答：讓我們拭目以待。

對此，陳柏惟表示，西伐里亞條約後，歷史上政治人物出訪，從未成為戰爭理由，而裴洛西也並未宣稱要改變美國對台政策，更進一步，西伐里亞條約後，從未有主權國家公然武力干涉甚至謀害他國政府高層出訪。

陳柏惟指出，中國的恫嚇動作，在於發現「台灣牌」在各民主國家中起到的作用；也就是現在歐美日這些主要民主國家選舉，可以競相打台灣牌，台灣就是自由民主象徵，挺台灣會有票，這樣下去遲早會有候選人喊承認台灣作為政見，「這是中國最不樂見的。」

陳柏惟表示，中國擅長的不是打仗，而是作弊、顛覆。中國一向是透過自由貿易反自由貿易，用民主反民主，因此在此事上，中國嘗試動員美國的熊貓派來說服「裴洛西不該出訪，出訪會很嚴重」。

陳柏惟指出，中國的軍力並無法干預裴洛西專機降落台灣，而且任何舉動都落得侵略者口實，但8月中國可能以加劇灰色衝突，包含侵犯離島領空領海的方式，來挑戰界線與製造不安。

陳柏惟分析，然而中國本身有二十大議程，2022年台灣選舉在及，這些都是中國要考慮的。如果動武但沒有獲勝，除了被全世界看破手腳，加速台灣離中進程，習近平稱帝議程更會受到共產黨內其他派系挑戰。

對於裴洛西訪台，陳柏惟表示，而台灣應意識到，作為一個獨立自主的國家不該受到鄰國的干擾而拒絕朋友來家裡坐，「如果會因此受到影響，表示我們或許沒有自己想的那麼自主，有奇怪的鄰居是沒辦法的事情，跟他一起怪就不對了。」

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