2男討債拿辣椒水狂噴！手一抖誤噴到4煞　沒討回錢還被打趴

記者戴上容／新北報導

49歲詹男昨在友人謝男陪同下，到新北市泰山區明志路向欠債人葉男討債，詹男討債不成，憤而掏出辣椒水噴灑對方，過程中誤噴到旁邊的4位年輕人，4人氣炸，掄起拳頭狂毆詹、謝2人，2人打不過年輕人，奪門而出逃到馬路上，被打到在地板上求饒，詹男還跑到附近泰山消防分隊求救，林口警方獲報後，將所有關係人通知到案，訊後依違反社維法函請裁處。

▲2人到泰山討債，拿出辣椒水狂噴，未料討債不成反挨揍。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市林口分局泰山分駐所獲報，昨晚有4人在大馬路上瘋狂追打2人，其中一位挨打的人，落荒逃到消防隊求救，警方獲報後趕抵現場，只剩下55歲謝姓男子在場，他向警方供稱，剛剛他帶著友人詹男一起到明志路二段向55歲葉姓男子討債，由於討債過程不順利，詹男惱怒掏出「討債神器」辣椒水噴灑對方。

未料，噴到一旁36歲葉男的兒子和3名年輕友人，4人覺得無端被波及，氣炸掄起拳頭開始圍毆謝男、詹男，2人打不過這群年輕人，奪門而出，奔逃到馬路上，4人仍不放過他們，一路被追打，詹男只好逃進路旁泰山消防分隊求救，附近路人見狀報警，施暴4人才罷手逃離現場。

警方調閱監視器展開調查，今天凌晨2時許，陸續通知葉男、36歲楊男、44歲蔡男、27歲林男共4人到案說明，雖然雙方均無明顯傷勢，互不提告，但他們的行為違反社會秩序維護法第87條第1項加暴行於人，警訊後將葉男等4人函請簡易法庭裁處，依法可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰。