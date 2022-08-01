酒駕被註銷駕照完全沒在怕　他喝了上路+講手機險撞警車！

記者高堂堯／南投報導

已因酒駕遭註銷駕照的李姓中年男子，日前清晨開車再度酒駕行經埔里鎮市區，與對向巡邏警車會車時，又同時撥打手機，導致車身一度跨越雙黃線、險些撞上警車；員警見狀驚呼「誇張！」立刻迴轉掉頭追上攔查，訊後將李男依公共危險罪嫌再度移送法辦。

▲男子開車酒駕還跨越雙黃線，險些撞上警車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，埔里派出所警員卓淨如、洪佳奇於7月29日清晨5時許執行巡邏勤務，駕駛巡邏車行經埔里鎮大城路，對向一台黑色自用小客貨車迎面駛來，竟跨越雙黃線，差點與警車發生擦撞，且員警眼尖發現駕駛人還手持行動電話，立即迴轉攔查該車。

警方指出，駕駛人遭攔下後下車，全身散發酒味、明顯是酒後駕車又手持行動電話通話，導致無法專注開車、跨越雙黃線，險釀車禍；經員警查詢駕駛人為55歲李姓男子，施以酒測後，不但酒精濃度高達0.74mg/L，且其駕照先前就已因酒駕遭註銷，全案依公共危險罪嫌，將酒駕累犯的李男移送南投地檢署偵辦。

埔里分局提醒，為有效遏止酒駕，落實酒駕零容忍政策，酒駕已提高相關罰則，呼籲開車不喝酒、喝酒不開車，如有飲酒者，請改搭計程車或指定代駕，以免損人害己，得不償失。