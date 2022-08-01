亞聯客運翻車畫面曝！擦撞大貨車「左右猛晃甩尾」　釀15人傷

記者楊熾興、林冠吟／桃園報導

國道3號57.6K處1日發生一起車輛翻覆意外！亞聯客運於行駛中突然翻覆，整輛車直接橫躺在路上，幾乎佔據整個南向車道，造成意外發生當下，僅剩內側車道可以通行，車上20人15人受傷送醫。警消獲報後也立即到場處理，初判肇事原因應為客運駕駛變換車道時，與一旁的大貨車發生擦撞，整輛車當場失去平衡因而翻覆。

▲國三南向57.6K處亞聯客運擦撞大貨車後翻覆。（圖／記者楊熾興翻攝）



國道警方指出，初步了解，整起事故為年約57歲之蔡男駕駛亞聯客運，疑似因變換車道不當，和一旁的大貨車發生擦撞所導致的翻覆事故。而從影片中也可以看見，蔡男所駕駛的亞聯客運先是與大貨車的左後方車身發生擦撞，整輛客運隨即失去平衡，一路左右搖擺，最終因無法回正而失控翻車肇事。

▲▼國三南向57.6K處亞聯客運擦撞大貨車後翻覆。（圖／記者楊熾興翻攝）



警方表示，亞聯客運上含駕駛與乘客共20人，本起事故造成15人輕微擦挫傷，分別送往龍潭國軍桃園總醫院、平鎮聯新國際醫院及中壢天晟醫院診治。警方也對雙方駕駛人進行酒駕，2人皆無酒駕情形，不過相關肇責歸屬仍有待進一步調查釐清。

國道警也呼籲，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，「國道行車不搶道，安全變換有禮貌」。

▲▼國三南向57.6K處客運翻覆。（圖／記者楊熾興翻攝）



▲國三南向57.6K處客運翻覆。（圖／翻攝自高速公路1968）