　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團批經部「電力供需報告」失準　籲政府加快再生能源佈局

▲邱臣遠1日率領民眾黨議員參選人召開「明天會停電嗎？ 停電夢魘招民怨，政府只會鞠躬道歉？」記者會。（圖／民眾黨團提供）

▲邱臣遠1日率領民眾黨議員參選人召開「明天會停電嗎？ 停電夢魘招民怨，政府只會鞠躬道歉？」記者會。（圖／民眾黨團提供）

者蘇晏男／台北報導

2022年夏天受到極端高溫影響，全國用電量頻刷新紀錄，但供電不穩導致全國各地停跳電事故不斷。對此，民眾黨立院黨團總召邱臣遠召開記者會，呼籲政府加快再生能源佈局，並提高台灣電力系統可靠度。

邱臣遠1日率領民眾黨議員參選人召開「明天會停電嗎？ 停電夢魘招民怨，政府只會鞠躬道歉？」記者會；邱表示，經濟部最新《電力資源供需報告》指出，產業擴張導致台灣2021年用電需求飆漲，能源轉型速度明顯跟不上工業用電，極端高溫的日子持續增加，民生電力需求也跟著吃緊。

邱臣遠說，台電雖然持續推動「配電系統強韌計畫」力保供電穩定，但今年1到6月全台仍累積3794起停跳電事故，設備因素占39％、外力因素如鳥獸樹竹碰觸占43％，台灣電力可靠度仍待提升。

邱臣遠指出，氣候變遷造成夏季更長更熱，各國政府與電力事業都需超前準備，國內目前推動電動車產業，也勢必造成用電量增加。隨著台灣積極發展再生能源，白天光電發電量大增，不過夜間光電無法出力，電力調度面臨夜尖峰的挑戰，台電應該構思因應方法或政策。

邱臣遠直言，經濟部報告預估今年尖峰負載3970萬瓩 ，但上週瞬時尖峰負載已連續三天突破4千萬瓩，22日更達4074.8萬瓩，報告顯然失準，全國各地陸續傳出供電設備不堪負荷、區域停電等事故。政府對未來用電太過樂觀，綠能進度緩慢，最後還是得依賴火力發電。

民眾黨黨團主任陳琬惠表示，政府口口聲聲說不缺電，但供電不穩已是事實，作為高科技產業重鎮的台灣，電力供應的穩定度卻讓國人甚至來台外國人感覺如第三世界，然而政府的停電報告永遠都在找理由，就是不承認能源政策和電網需要全面檢討。

陳琬惠說，停電危機也重創台灣部分民生產業，以餐飲食品業為例，一次停電可能導致食材報銷，損失隨便都是好幾萬起跳，而且不是每間醫療診所都有足夠備用電源，洗腎機、氧氣機如果遇到停電可能危害病患。路上的紅綠燈、路燈、高速公路的儀控系統，也可能可能因為停電停擺，輕者交通大亂，嚴重可能造成車禍。

陳琬惠指出，政府應檢討能源政策，而非只會喊口號。蔡總統2015年競選時曾保證未來絕對不會缺電，如今執政六年多卻經常在跳電，呼籲官員不要繼續躲在辦公室吹冷氣做決策，應該重新檢討能源政策、改善供電系統。

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
獨／廖老大飲料店挨轟！櫃台擺騎樓不顧別人死活　官方這樣說
外媒曝光「裴洛西明天行程」！　先到吉隆坡「僅停留數小時」
台積電工程師甩肉「練成大肌肌」！　9周後女粉喊他胡宇威
獨／麻吉弟弟二度道歉　女店員13字回應了
快訊／太恐怖！　國3客運翻車瞬間畫面曝光
快訊／傳裴洛西最快明晚抵台　外交部回應了
U12／裁判爭議中斷比賽　韓國教頭失望「有失世界水準」
國3客運翻覆橫躺路中！「車檢結果、司機駕駛時間」初步調查出爐
開怪手立8米鋼樑倒塌　重壓女婿慘死！岳父悲痛自責

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林智堅公布競選團隊與主視覺　「雙鄭」出任輔選大將

傳裴洛西最快明晚抵台　前駐美代表處組長：會以低調方式進行

新竹棒球場紅土改善3步驟曝　市府邀前兄弟象林家緯現勘

貼心獲婦女姊妹好評　張善政：做事不能走捷徑、抄別人

25年首次美國現任議長訪台？　王定宇：大陸跳腳就知意義無比重大

快訊／傳裴洛西最快明晚抵台　外交部：沒有其他評論

綠選戰定調「抄」？　蔣萬安競辦：不孕症擴大補助去年3月就提案

民眾黨團批經部「電力供需報告」失準　籲政府加快再生能源佈局

快訊／裴洛西爆明晚抵台　過夜1晚會晤高層

民進黨團：陳時中跑行程民眾非常熱情　選民對候選人期待非常明確

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

毀彩虹眷村「只塗團隊創作」　魏丕仁：為了抗議！市府喊告

林智堅公布競選團隊與主視覺　「雙鄭」出任輔選大將

傳裴洛西最快明晚抵台　前駐美代表處組長：會以低調方式進行

新竹棒球場紅土改善3步驟曝　市府邀前兄弟象林家緯現勘

貼心獲婦女姊妹好評　張善政：做事不能走捷徑、抄別人

25年首次美國現任議長訪台？　王定宇：大陸跳腳就知意義無比重大

快訊／傳裴洛西最快明晚抵台　外交部：沒有其他評論

綠選戰定調「抄」？　蔣萬安競辦：不孕症擴大補助去年3月就提案

民眾黨團批經部「電力供需報告」失準　籲政府加快再生能源佈局

快訊／裴洛西爆明晚抵台　過夜1晚會晤高層

民進黨團：陳時中跑行程民眾非常熱情　選民對候選人期待非常明確

台東+182　新增3確診死亡個案皆高齡有慢性病史

120坪電梯透天！高雄哥「想開價4400萬」被勸退　釣出內行人

女兒幫按電梯「2名牌女看都不看零道謝」！　呂文婉傻眼：粗鄙廉價

高雄鼠窩仍有餘孽霸屋！肥滋滋對峙趕不走　環保局擴大消毒繼攻

饗饗新北首店12月開幕　新北市最新5家熱門餐廳大點名！

「鼎東客運」正式走入歷史　東台灣接力

中國實施「雙減」1周年　家長焦慮症狀上升12.8%

老公出院先帶「3寶貝女兒」看夜景　心疼亂大小便：牠們想爸爸了

林智堅公布競選團隊與主視覺　「雙鄭」出任輔選大將

裴洛西20歲盛世美顏曝！白富美無懼中國　多次踩紅線是政壇小辣椒

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

王浩宇告狀到NBA！　她慘被檢舉

「我的論文是真的」遭打臉　藍美女副發言人爆碩論抄襲

快訊／裴洛西爆明晚抵台　過夜1晚會晤高層

陳明通2千字聲明背後動機　前綠委曝：為了救林智堅犧牲自己

李眉蓁論文抄襲　呂秋遠曾喊「讓她入監服刑」！

快訊／傳裴洛西最快明晚抵台　外交部：沒有其他評論

林杏兒論文被爆「抄高竿」　一招破解比對系統

快訊／12億落漆新竹棒球場靠山曝光　他踢爆「五人幫」

新竹棒球場遭爆撿滿2桶碎石　市府回應了

陳明通2000字救小智！他讀完送2字

快訊／遭控銘傳大學論文抄襲　林杏兒自請調查

北市長民調蔣萬安領先　陳時中1點勝出

更多熱門

相關新聞

才接恐嚇電話又被噴漆！民眾黨議員參選人超無奈

才接恐嚇電話又被噴漆！民眾黨議員參選人超無奈

民眾黨新莊區市議員參選人陳世軒表示，今天中午經過新莊區復興路二段與思源路口帆布點時，發現廣告上面的柯文哲主席竟然被噴了漆，他無奈地指出，上個禮拜，服務處同仁才接到恐嚇電話，「現在帆布上又被噴漆，除了無奈，其實我心中更多的是感慨，我認為新莊需要改變，刻不容緩。」他已赴新莊警局備案；新莊警方表示，仍在了解中。

新北推母雞？柯：可讓北市來支援

新北推母雞？柯：可讓北市來支援

針對雙門事件　賴香伶籲大家重新認識這個人

針對雙門事件　賴香伶籲大家重新認識這個人

7月熱傷害通報達556人次　民眾黨團籲提供高溫津貼

7月熱傷害通報達556人次　民眾黨團籲提供高溫津貼

民眾黨競選曲深夜急下架　四叉貓爆原因：連尊重二字都不懂

民眾黨競選曲深夜急下架　四叉貓爆原因：連尊重二字都不懂

關鍵字：

邱臣遠民眾黨跳電

讀者迴響

熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面