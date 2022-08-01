民眾黨團批經部「電力供需報告」失準　籲政府加快再生能源佈局

▲邱臣遠1日率領民眾黨議員參選人召開「明天會停電嗎？ 停電夢魘招民怨，政府只會鞠躬道歉？」記者會。（圖／民眾黨團提供）

者蘇晏男／台北報導

2022年夏天受到極端高溫影響，全國用電量頻刷新紀錄，但供電不穩導致全國各地停跳電事故不斷。對此，民眾黨立院黨團總召邱臣遠召開記者會，呼籲政府加快再生能源佈局，並提高台灣電力系統可靠度。

邱臣遠1日率領民眾黨議員參選人召開「明天會停電嗎？ 停電夢魘招民怨，政府只會鞠躬道歉？」記者會；邱表示，經濟部最新《電力資源供需報告》指出，產業擴張導致台灣2021年用電需求飆漲，能源轉型速度明顯跟不上工業用電，極端高溫的日子持續增加，民生電力需求也跟著吃緊。

邱臣遠說，台電雖然持續推動「配電系統強韌計畫」力保供電穩定，但今年1到6月全台仍累積3794起停跳電事故，設備因素占39％、外力因素如鳥獸樹竹碰觸占43％，台灣電力可靠度仍待提升。

邱臣遠指出，氣候變遷造成夏季更長更熱，各國政府與電力事業都需超前準備，國內目前推動電動車產業，也勢必造成用電量增加。隨著台灣積極發展再生能源，白天光電發電量大增，不過夜間光電無法出力，電力調度面臨夜尖峰的挑戰，台電應該構思因應方法或政策。

邱臣遠直言，經濟部報告預估今年尖峰負載3970萬瓩 ，但上週瞬時尖峰負載已連續三天突破4千萬瓩，22日更達4074.8萬瓩，報告顯然失準，全國各地陸續傳出供電設備不堪負荷、區域停電等事故。政府對未來用電太過樂觀，綠能進度緩慢，最後還是得依賴火力發電。

民眾黨黨團主任陳琬惠表示，政府口口聲聲說不缺電，但供電不穩已是事實，作為高科技產業重鎮的台灣，電力供應的穩定度卻讓國人甚至來台外國人感覺如第三世界，然而政府的停電報告永遠都在找理由，就是不承認能源政策和電網需要全面檢討。

陳琬惠說，停電危機也重創台灣部分民生產業，以餐飲食品業為例，一次停電可能導致食材報銷，損失隨便都是好幾萬起跳，而且不是每間醫療診所都有足夠備用電源，洗腎機、氧氣機如果遇到停電可能危害病患。路上的紅綠燈、路燈、高速公路的儀控系統，也可能可能因為停電停擺，輕者交通大亂，嚴重可能造成車禍。

陳琬惠指出，政府應檢討能源政策，而非只會喊口號。蔡總統2015年競選時曾保證未來絕對不會缺電，如今執政六年多卻經常在跳電，呼籲官員不要繼續躲在辦公室吹冷氣做決策，應該重新檢討能源政策、改善供電系統。