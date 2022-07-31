民眾黨推新北母雞拉抬小雞？　柯文哲：也可讓台北市長參選人來支援

▲柯文哲出席民眾黨新北市參選人亮相記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

距離九合一大選倒數4個月，各政黨積極佈局地方縣市長人選，民眾黨本已確定不在新北市推出市長參選人，但身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前一句「回去思考看看」，引發外界關注。面對民眾黨究竟推不推新北市長參選人，柯文哲31日表示，到9月2日以前都可以想一下，不然就讓台北市長參選人跳過來支援新北市。

台灣民眾黨新北市黨部31日上午舉辦參選人亮相記者會，向新北市民推薦各區市議員參選人，黨主席柯文哲則於會後接受媒體訪問。

針對是否要在新北市推出「母雞」人選，柯文哲語帶保留地說，「反正到9月2日才登記截止，9月2日前都可以想一下。」有市長參選人的話比較容易拉抬小雞，「不然就變成從台北市跳過來新北支援。」

媒體追問，若將台北市長參選人跳過來支援新北市，會不會讓新北市民覺得不尊重？柯文哲認為，「唉呀！這表示我們重視新北啊！」希望把改變台灣政策文化的社會運動，從台北市出發後，慢慢擴散到其他縣市去。

由於站在柯文哲身旁的立委蔡壁如，曾被點名是新北市長「母雞」人選，被問到是否會遷戶籍、幫忙新北市選戰？蔡壁如則說，自己是選戰召集人，民眾黨在新北市推出這麼多參選人，「我一定可以來勤跑，別忘了我家住在永和。」

至於會不會幫忙尋覓未來的新北市「母雞」？蔡壁如直言，「一定是的啊！一起來尋覓。」柯文哲則馬上表示「你（指媒體）有推薦人選嗎？」現場媒體詢問會不會與新北市長侯友宜加強合作？柯文哲稱「這很尷尬。我跟侯友宜、林佳龍都算交情不錯。」