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今年1079人熱傷害「光7月就通報556人次」　民眾黨團籲提供高溫津貼

▲民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠27日召開「極端高溫壟罩全台，熱傷害防治要改善」記者會。（圖／民眾黨團提供）

▲民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠27日召開「極端高溫壟罩全台，熱傷害防治要改善」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

上週受到太平洋高壓影響，台灣多處出現極端高溫，包括花蓮卓溪鄉與玉里鎮飆出41.4度與41度、新北板橋氣象站測到39.4度，是設站以來最高溫紀錄。對於高溫影響農牧業，熱傷害要人命，民眾黨立委蔡壁如與邱臣遠27日召開記者會，直指政府熱傷害防治成效不彰，呼籲衛福部加強跨部會合作，職安法規也應與時俱進，研議提供高溫津貼、災防停班標準入法。

蔡壁如表示，氣候變遷不再是溫水煮青蛙，而是「火燒屁股」，高溫熱浪造成秧苗難結穗、木瓜難受粉、蔬菜難生長、乳牛蛋雞減產，熱傷害更是要人命。蔡指出，根據衛福部統計，101年熱傷害就診人次5萬8千人，109年暴增到將近十萬人，成長1.6倍；熱傷害死亡人數從10人增加到47人，九年成長4.7倍。今年7月統計至24日，熱傷害通報高達556人次，已經是去年同期兩倍。

蔡壁如直言，國家氣候變遷調適行動方案（107-111年）今年4月出版最新成果報告，健康領域的「高溫關懷服務」近三年只發函兩次，提醒各縣市協助遊民、弱勢民眾避暑，扇子發35把、緊急收容安置5人次，2020年補助經費更只有9萬元，足見衛福部嚴重輕忽極端氣候對人民的影響。

蔡壁如說，未來只會越來越熱，衛福部應該加強前、中、後端的跨部會合作。依據中央氣象局的氣象預測，由相關部會擬定高危險族群的各項衛教指引，再由消防署119通報系統負責救援，讓民眾在極端高溫環境中也能良好調適。

邱臣遠則表示，根據國民健康署統計，今年1月到7月22日全國熱傷害人數累計1079人，其中高雄最多、台中居次、桃園第三。尤其是長者、慢性病、戶外或密閉空間工作者更是高危險群，如何減少熱傷害已經是政府乃至社會各界刻不容緩的議題。

邱臣遠指出，求職網調查顯示，6到8月高溫季節有65.3％的勞工必須到戶外工作，其中又有54.4％受訪者表示公司未提供預防高溫的措施，超過4成勞工曾因公務曬傷、中暑，3成的人更因此必須請假就醫或休養，勞工為了消暑，平均每月多花2257元在冷飲、瓶裝水、短袖等消暑措施。

邱臣遠強調，勞工朋友遭遇熱傷害威脅，勞動部不該只當「旁觀者」，僅僅在旁呼籲企業自主因應。面對日趨嚴重的極端氣候，職安相關法規也應該與時俱進 ，研議提供高溫工作環境勞工「高溫津貼」，並將災防停班標準入法。

民眾黨團也呼籲，政府應該加強跨部會合作，從預警、指引、救援多管齊下保障民眾安全，並修正職安相關法規，提供高溫津貼、將災防停班標準入法，才能在極端氣候之下保障人民安全。

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關鍵字：

蔡壁如邱臣遠極端高溫熱傷害

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