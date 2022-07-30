再批論文球場兩案　賴香伶：桃園人要重新認識「這個人」

▲賴香伶出席桃園區南昌運動公園健走活動。（圖／賴香伶競選辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶30日出席桃園區南昌運動公園健走活動，再度呼籲林智堅盡速提出論文資料、證據，親自向台大說明；而桃園市民對林智堅的認識，都是他過去在新竹市的「模糊」政績，現在透過論文和球場事件，大家應檢視他在各個政策或議題上處理的態度，重新來認識這個人。

賴香伶表示，林智堅論文寫作的證據在哪裡，相信是大家很好奇的地方，蔡總統也希望他用證據說話，到目前證據在哪裡？寫作的資料在哪裡？林智堅說，因為台大的資訊更新讓許多資料拿不出來，可是以一般研究生寫作，備份檔案應該滿多的，所以自己的資料還是會找得到，希望林智堅盡速面對社會的疑慮，向台大審議委員會提出更多佐證或應該擇期親自去說明，讓大家對他是否有抄襲的問題劃下句點。

否則，現在桃園市民在面對3位市長參選人的時候，對林智堅的疑慮很深，這無助桃園選舉，所以慎重呼籲林智堅如果有論文資料、證據應盡速提出，並且親自向台大說明。

在新竹球場方面，賴香伶說，要追究的還是工程品質和驗收程序，球場整建是林智堅在新竹市長任內核定，是這計畫的主責人，他的責任是很明確的，其中涉及到的是部分驗收，是誰決定可部分驗收，是林智堅自己還是授權別人，這也是要追查清楚的地方。

賴香伶表示，桃園市民對林智堅的認識都是他過去在新竹市的「模糊」政績，現在透過論文和球場事件，大家應檢視他在各個政策或議題上處理的態度，重新來認識這個人。