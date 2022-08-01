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社會 社會焦點 保障人權

紅牌重機「掛尾車」載5歲童　警查離譜騎士最重開罰60萬

記者蔡文淵／苗栗報導

昨天(7/31日)在台三線三灣鄉路段，發現一名年輕的爸爸騎乘大型重型機車，後方尾車竟是拖著一輛二輪車，二輪車上還載著一位小男童，警方表示，這種行為已經明顯違反交通處罰條例以及違反兒童及少年保護法，將根據車號依法告發，至於違反兒少法部分社會處將通知駕駛到案說明。

▲▼台３線苗栗三灣路段發現大重機拖著小拖車，拖車上載著小男童，騎士恐遭重罰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台３線苗栗三灣路段發現大型重機拖著小尾車，尾車上載著小男童，騎士恐遭重罰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗警方今天執行網路巡邏時於網路社群發現，一部大型重型機車拖拉一輛小型二輪車，車上還載有一位5歲左右男童，經調閱監視器發現，昨天(7/31日)約11時30分許，台3線98.4公里處，也就是苗栗縣三灣鄉往獅頭山路段，確實有發現到一年輕人騎乘一部大型重型機車，機車後方還拖拉著小輛小拖車，車上還乘坐小孩。

有車友把這對父子的活動照片po在臉書社團，都認為年輕爸爸的行為太離譜:「身為車友的我真感到不齒，你的小孩真的能忍受嗎！？有注意跟顧慮他的安全嗎？！而且又是違法加裝的狀況下，就算你騎60又怎樣！？」據了解，這是單車用的兒童拖車，用在重機車上高速拖行，實在太恐怖！甚至有網友懷疑孩子是不是騎士親生的?

轄區頭份警分局表示，這種行為已經明顯違反交通處罰條例以及兒少保護法，將和監理站討論後根據車號依法告發，縣政府社會處也將通知駕駛到案說明，如果情節嚴重，最高可能會罰款6-60萬元。

▲▼台３線苗栗三灣路段發現大重機拖著小拖車，拖車上載著小男童，騎士恐遭重罰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼台３線苗栗三灣路段發現大重機拖著小拖車，拖車上載著小男童，騎士恐遭重罰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼台３線苗栗三灣路段發現大重機拖著小拖車，拖車上載著小男童，騎士恐遭重罰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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