首屆「雲林農業設計展」開幕　青農網紅「樂天派」自創曲展活力

▲「雲林農業設計展」，今日於北港糖廠稻草捲景觀區開幕，雲林縣長張麗善邀全國民眾於7/30至8/14前往參觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府主辦全台首屆「雲林農業設計展」，今（29）日於北港糖廠稻草捲景觀區由國際藝術節「身聲劇場」的三位農巨人結合地方青農網紅「樂天派」與「有朝一日・西螺小農」演出，展現出雲林青農的活力和創造力，現場超過400位來賓共襄盛舉，共邀全國民眾於7/30至8/14前往參觀。

雲林縣長張麗善開幕致詞時說明，雲林農業設計展以「雲林農業價值」為核心，這是一個透過「農業設計」方式，以「雲林農業價值」為核心，從生活、藝術及文化等面向切入，期望以「設計」驅動農業創新與地方創生，重新翻轉一般大眾對農業既有印象。

這次的展覽有很多豐富的內容，包含六大主題展館，維度空間(蔬果主題館)、養氣食光機(健康生活館)、知稻好米學(稻米主題館)、大菜市(雲林產銷館)、漁牧未來式(漁牧主題館)、農村美術館(設計美學館)表現農業主題，每個主題館都是濃縮雲林的好與美。

▲「雲林農業設計展」由地方青農網紅「樂天派」與「有朝一日・西螺小農」演出，展現出雲林青農的活力和創造力，揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►「北基隆南虎尾」中元祭 雲林虎尾「街仔普」停辦2年再登場

►張嘉郡女兒小名「小桃寶」 老公曝由來...親友以為太會買

►西螺福興宮「封鐘鼓」 尊重好兄弟...體現悲天憫人精神

►好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜 專家曝禁忌：避成替死鬼

►雲林沿海屢遭偷倒廢棄物 台西警開出比去年多739件紅單

