人力銀行找工作險去柬埔寨！他曝面試「3細節」有詭　機警逃了

▲YouTuber「好棒Bump」直衝詐騙窟救人。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人渴望賺大錢，但天底下沒有白吃的午餐，近期頻傳台人誤信「到國外工作領高薪」，結果被賣到柬埔寨等國家當詐騙集團的事件。就有男網友聲稱差點被騙去，幸好因工作內容和面試地點有詭，他並沒有上當。如今看到很多人受害的消息，他不禁捏一把冷汗，分享出自己的經驗，提醒其他人別上當。

一位男網友在Dcard發文，「差點也被人力銀行網上面公司騙去柬埔寨工作的我」，說他看到YouTuber「好棒Bump」的影片後，忍不住驚呼「這是真的！」提到他前陣子要換工作，也去面試過一個要外派柬埔寨的公司，「在人力銀行網上面說是資訊人員（台中勤美那邊的店家）」。

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對方向他大推當地環境很好、園區有飯店、上下班有人接送，「做一陣子後，收入就可以很高，月入十幾萬。」這讓原PO覺得詭異，「真的這麼好賺，怎麼輪得到我？」更奇怪的是，明明他是投遞電腦公司，對方卻選在「春水堂」面試，而且還是用簡訊通知，而非透過人力銀行網站。

▲選在連鎖茶館面試，讓原PO覺得很怪。（示意圖／Pixabay）

回想面試的情況，原PO透露，「對方還會想洗腦你，說輕鬆好賺之類的，還會講『他X的』之類的話，第一次遇到面試官這樣，很奇怪。」過程中，對方直接提及匯薪資要收金融卡，希望面試者在幾日內就趕快決定好，「問你能不能自己決定，不要又說爸媽說怎樣、7788的。」

現在想一想，不管是太優渥的待遇，或是面試官沒禮貌的語助詞，都讓男網友恍然，「果然是詐騙集團！聽到收金融卡那句，就覺得太可怕了。」而且在面試幾日後，對方還打來問到底有沒有興趣，讓他秒抖，「人力銀行網現在真的太多龍蛇混雜的工作。」

▲Bump呼籲，不要相信國外的高薪工作。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

除了這次的驚險經驗，他多年前還曾面試另一份工作，「類似直銷賣手機的，到一個機房面試，有很多人，懷疑是他們安插的人員，然後開始放PPT介紹工作」，讓他覺得很怪的是，「過程（中），有的人從旁邊房間出來，神情詭異，感覺也是被虐待或毒品控制，疑似是做線上客服之類的」，所以隔天原本還要二次面試，他就沒有再去了。

貼文一出，底下網友紛紛議論，「現在很多薪水都故意開很正常……大家看到還是要小心」、「聽說現在更高級的手法是，先讓你在國內工作半年，營造正常公司的假象，然後利用員工旅遊或外派的名義，騙你到東南亞國家，真的要多注意啊」、「真的超可怕，我前陣子找工作找了一個助理，結果是賣淫的」、「我連應徵正常工作都差點被潛規則，噁！」