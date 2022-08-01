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男教授射殺女大生！　18歲正妹「才升大一」車上慘遭開槍斃命

▲▼ 美國18歲大一新生瓊斯（Anna Jones）竟遭教授開槍射殺。（圖／翻攝自臉書）

▲ 西格曼在停車場開槍殺害瓊斯。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州發生一起命案，西喬治亞大學（UWG）一名18歲女大生竟遭教授開槍射殺，送醫搶救不治。她今年才從高中畢業，突如其來的死訊令親友震驚不已，紛紛在社群媒體上哀悼。嫌犯現已被校方開除，與死者的關係目前不明。

根據《太陽報》，西喬治亞大學47歲教授西格曼（Richard Sigman）涉嫌於7月30日凌晨約0時30分在一處停車場開槍殺害大一新生瓊斯（Anna Jones）。瓊斯被緊急送往附近醫院，但仍宣告死亡。

▲▼ 美國18歲大一新生瓊斯（Anna Jones）竟遭教授開槍射殺。（圖／翻攝自臉書）

▲ 瓊斯今年才從高中畢業，升上大學。（圖／翻攝自臉書）

西格曼現已被捕，目前不清楚他是否蓄意針對瓊斯及二人過去是否認識。西喬治亞大學則發聲明表示，已經終止與西格曼的僱傭關係，將持續配合負責調查此案的卡羅爾頓市（Carrollton）警方。

調查人員指出，西格曼犯案前在一家披薩店與人發生肢體衝突，揚言開槍殺死對方，保全看見他身上的槍後要求他離開，他便走到一個街區以外的停車場，對著一輛車開槍，而瓊斯就坐在這輛車上。警方在臉書說明，調查仍在進行中，呼籲有線索的民眾主動舉報。

瓊斯今年才從錫安山高中（Mount Zion High School）畢業，校方在事發後發表聲明哀悼。親友也紛紛在臉書上發文，不願相信竟發生這樣的悲劇。

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