歐洲各國緊盯！裴洛西傳訪台　外交官警告：美中緊張恐失控

▲ 裴洛西出訪前舉行例行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出可能訪台以來，美中緊張局勢加劇，不斷隔空嗆聲。歐洲高級外交官指出，雙方對台灣問題的口水戰「很容易升級」，有失控的風險，歐洲各國政府都高度關注。

美國政治新聞網站Politico報導，儘管美中軍事對峙風險升高，歐盟官員一直不願在公開場合介入這場爭端，但歐洲外交官私下坦承，局勢顯然有失控的風險。分析人士敦促歐盟領袖關注此事，為可能的問題做好準備。

慕尼黑安全會議副主席魯格（Boris Ruge）坦言，「最糟的情況有時確實會發生。」他以俄羅斯入侵烏克蘭為例指出，「歐洲人應該做好應對突發事件的準備，支持台灣的同時與北京保持密切聯繫，並協助緩和局勢。」

英國建議向台灣提供武器，並且警告，西方國家必須支持台灣，不能重蹈烏克蘭問題的覆徹。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）近期曾表示，中國對台灣問題的自信是全球挑戰。

但歐洲國家在公開場合對此大多態度謹慎，被問及中國對裴洛西可能做出的軍事回應，法國外交部及歐盟外交政策部門皆不予置評。一名歐盟外交官說明，有鑒於台灣主要被視為對美國有利，現階段保持沉默在預料之中，但若爭吵升級成行動，各國反應就會不同。

另一名歐洲高級外交官指出，美中衝突升溫風險正受到密切關注。歐洲議會外交事務委員會副主席帕特（Urmas Paet）警告，不斷加劇的烏克蘭戰爭使中國侵台威脅指數性上升，歐盟應密切關注中國行動，包括與台灣有關的動向，認為歐盟與美國在俄國侵烏、中國對鄰國的行動上全面合作非常重要。

俄國侵烏促使歐盟決策者思考，若北京對台灣採取軍事行動，對世界第二大經濟體實施經濟制裁將帶來難以想像的後果。將於9月到北京赴任的新任歐盟駐中大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albinana）本月稍早則指出，「我們已經明確表示，在軍事入侵情況下，歐盟、美國及其盟友將採取類似或大於對俄國的措施。」

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