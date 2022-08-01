快訊／遭控銘傳大學論文抄襲　林杏兒親上火線自請調查





▲國民黨台北市議員參選人林杏兒。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對被爆料碩士論文涉嫌抄襲政大教授林日璇，國民黨台北市議員參選人林杏兒今（1）日否認，並向銘傳大學要求召開「論文審查會議」，自請調查。

根據媒體報導，身兼國民黨副發言人的林杏兒，在銘傳大學發表的碩士論文以英翻中的方式，抄襲政大教授林日璇發表於《亞洲傳播雜誌》（Asian Journal of Communication）的英文論文及國科會研究。儘管林杏兒的碩論連錯字及格式誤植都與原著一模一樣，但因撰寫語文不同，論文比對系統也抓不到。

對此，林杏兒回應，當初確實有參考林日璇的著作，但學術研究本就能參考文獻，且她在文獻參考中也有列出。另外，林杏兒也認為，2者無論在措辭、用語上，或統計樣本、研究架構及數據等均不同，因此絕對不是抄襲。林杏兒指出，當時銘傳審查論文時，沒有用比對系統，但她個人較嚴謹，還另外送去比對，結果顯示僅有16%。

林杏兒表示，她與律師翁詩淳鄭重澄清，論文每字每句都是她本人所寫，並向銘傳大學要求召開「論文審查會議」，自請調查。她指出，「呼籲有心人別潑髒水，拿真論文來轉移論文門焦點，也請林智堅市長效法林杏兒，正面面對論文爭議。」