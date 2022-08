子彈會轉彎？他開槍殺女「結果打死自己」　逞凶下秒反送命

▲德州一名男子持槍殺人,未料卻被同一顆子彈奪走性命。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者吳美依/綜合報導

美國德州7月30日發生離奇案件,26歲男子雷德蒙(Byron Redmon)朝著另一名女子頸部開槍,未料子彈穿出後,不知何故反而射中了自己,儘管他被緊急送醫,最後依然傷重不治。

《福斯新聞》等外媒報導,上午11時40分左右,達拉斯警方接獲第一起槍擊通報,但抵達事發民宅後,僅看見大量血跡,卻遍尋不著受害者。不久後,他們又接獲第二起通報,民眾在醫院附近的汽車內發現一對男女,2人身上皆有槍傷,正是雷德蒙及女子。

警方表示,雷德蒙腿部中彈,經搶救後在醫院去世。他們沒有透露女子身分,僅稱此人接受治療後已經出院。除此之外,相關單位沒有披露其他細節,全案仍在調查中。

The preliminary investigation determined at the apartment, the male, Byron Redmon, 26, shot the adult female victim in the neck. The bullet then exited and hit Redmon in the leg. Redmon died at the hospital.

The investigation is ongoing under case number 137373-2022 https://t.co/rVDhHN0sM6