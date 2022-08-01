不只柬埔寨！「杜拜淘金鏈」被挖出：一堆新鮮人　邪惡手段曝光

▲杜拜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

近來屢傳台人為高薪工作機會，被騙去柬埔寨、緬甸等慘劇，如今恐怖的「杜拜淘金鏈」也被挖出，不少社會新鮮人上當，更有受害者現身說法，並曬截圖奉勸「我有證據，已經報案了，請大家小心。」

眼看這類詐騙事件層出不窮，雖然不少人認為，「就是自卑、愛慕虛榮、想要速成、發財夢，湊成了詐騙集團最棒的目標，你只要拿掉一樣，詐騙集團就騙不到你。」不過一名網友驚呆發現，很多社會新鮮人也受騙上當。

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他在PTT貼出截圖，一名私立名校女大生去年透露，決定要去杜拜闖蕩，「跟我的台灣面試官聊了很多，他也確實有拿到工作證，而且他覺得這份工作有持續學習，這很吸引我，他跟我說，最近也有別的台灣人持續拿到offer，我就問人資，可不可以給我其他台灣人的聯絡資訊，他也給我了。」

▲▼許多新鮮人上當。（圖／翻攝自Dcard）

女網友提到，她聯絡到一個預計當月要出發的女生，對方原本也很擔心、猶豫，但她朋友已在該公司工作1個多月，做行政的，重點是很清閒，所以推薦她去，「我聽了才更放心。」

對此，原po感嘆，「2021年9月，一群新鮮人在Dcard上討論杜拜工作的相關問題，一直到2021年11月才有新聞勸世，但是他們都出發了。從他們敘述來看，應該不是所謂的自卑、愛慕虛榮、想要速成、發財夢的人吧？這些網友是生是死無人知曉，只知道他們沒再回覆過文章了，臉書粉絲團也找不到，只能希望他們安好而已。」

不僅如此，他也補充一個細思極恐的點，就是討論串下不僅湧出許多社會新鮮人的留言，更有詐騙集團佯裝成前輩或業者，表示「可以到我創的臉書粉專，有我的聯繫方式，也可以順便逛逛，我都分享生活跟職缺」、「有問題也可以問我呦，我可以給一些建議」、「你給我你的聯繫方式，我直接+你，你再刪除」。

▲受害者現身說法。（圖／翻攝自Dcard）

其中，有個帳號頻繁留言，一副熱心地說「可以加我的好友，我跟你說喔哈哈，我已經來杜拜工作了」、「加賴加瀨哈哈哈」，結果事後被證實，此人有詐欺前科。

最後，原po也挖出被害者的留言，上面說道「XX大學那位男子，經過警察查詢身分有詐騙前科，我是受害者，花了核酸檢測的錢，差一點就被他騙去杜拜，他說他愛我，我說沒辦法去他就立刻封鎖我，我有證據，也已經報案了。」

對此，鄉民紛紛回應，「我女性朋友也被騙去，還沒有回家」、「被玩到八門全開了吧」、「剛畢業真的蠻好騙的」、「不用專業能力還能高薪，會相信的真的很蠢」、「產業畸形，文組小心」。

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