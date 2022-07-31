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10年前神曲衝6200萬觀看！《超偶》女星新歌感動鐵粉：終於回來了

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／liliji111）

▲「踮起腳尖愛」累積超過6200萬觀看。（圖／翻攝自YouTube／liliji111）

記者曾筠淇／綜合報導

女歌手洪佩瑜2011年時，拿到選秀節目《超級偶像》第5屆亞軍，同年更以《我可能不會愛你》主題曲「踮起腳尖愛」一炮而紅，不過後來則相對低調，讓不少人好奇近況。而近日就有網友因收到YouTube推播，得知洪佩瑜終於出新歌，忍不住興奮直呼「回來了！」

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「洪佩瑜回來了」為題發文，提到她十年前就聽過「踮起腳尖愛」，這首歌觀看次數超過6200萬次，相當火紅，不過後來就鮮少聽到洪佩瑜的歌。

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原PO接續著說，他這幾天剛好收到YouTube推播，看到「洪佩瑜」3個字還有些懷疑，那是他心裡想的那個人嗎？結果一點開還真的是，讓他驚喜直呼，喜歡的歌手回來了！

貼文曝光後，底下不少網友也感動表示，「真的很好聽，之前也上網搜過，結果沒繼續唱歌好可惜」、「超愛這首歌！沒想到已經默默十年了」、「新歌很好聽，早上才聽，推個」、「新歌好好聽，MV也讚」、「我也很喜歡她！趕緊來去聽」、「她的嗓音真的超讚」、「聲音很高級，很感動回來了」。

還有另篇討論文同樣分享「不在一起就不會分開」這首新歌，底下網友也狂讚，「陳建騏好強 ，製作物的質感真的沒話說」、「製作陣容太強了，真的很喜歡她的咬字跟口氣」、「她的聲音不管唱什麼我都買單，總之有專輯真是太好了，專場一定支持」。

其中也有網友表示，「她一直專心音樂劇、舞台劇跟獨立音樂」、「我在想她是不是在找知音，不然以當年《踮起腳尖愛》一定一堆人想要她，但她也是一直在藝術音樂、演藝圈之間，只是沒做音樂而已，不算消失」。事實上，洪佩瑜在前幾年確實也有發布音樂作品，包含「AI敢會愛」、「舞伴」等。

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