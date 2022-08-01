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新竹棒球場遭爆「撿滿2大桶碎石」！網狂酸天堂路　市府回應了

▲▼新竹棒球場撿到2桶碎石。（圖／翻攝臉書／新竹爆料公社、新竹市政府）

▲網傳新竹棒球場撿到2桶碎石。（圖／翻攝臉書／新竹爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

新竹市立棒球場風光重啟，沒想到接連被爆出許多問題，更有多名球員在場上受傷，開幕2天緊急喊卡。事後有網友在臉書爆料，光是場內撿到的石頭，就堆滿2個桶子，忍不住嘲諷「新竹市立天堂路」。對此，新竹市府出面澄清，呼籲民眾別相信不實謠言。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」指控，新竹市立棒球場緊急喊卡，體育署到場會勘、親自撿石頭，結果撿了將近2桶碎石，讓他忍不住嘲諷「新竹市立天堂路」。

而照片畫面當中，一共有2個大型塑膠桶，其中白色桶子將近全滿，黃色桶子也裝了至少一半，滿滿的碎石令眾人傻眼，忍不住直呼「沒說在棒球場撿的，會以為是工地的廢料」、「原來是天堂路啊，還以為是球場呢」、「太扯，根本不是球場，而是工地現場」。

▼新竹市府回應，消息並非事實。（圖／新竹市政府）

▲▼新竹棒球場撿到2桶碎石。（圖／翻攝臉書／新竹爆料公社、新竹市政府）

除此以外，也有人質疑照片的真實性。對此，新竹市政府回應，近日網路流傳，有體育署人員會勘時撿取「場內碎石」，這項消息絕非事實，希望民眾不要轉傳不實資訊。

新竹市府解釋，照片拍攝地點是牛棚區，依據工程紀錄資料，這2桶碎石是「全壘打牆直線段」施作後遺留的殘料，7月初就已經大規模清理過，絕非25日撿到的石頭。

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