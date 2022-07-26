快訊／林智堅深夜再道歉：希望大家有信心「負責任的團隊已養成」

▲林智堅深夜發文，針對新竹棒球場一事再次道歉。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前新竹市長、民進黨桃園市參選人林智堅25日深夜在臉書表示，針對新竹市立棒球場一事，他再次向所有球迷朋友致歉，「讓你們失望了」。他呼籲，希望大家能對球場有多一些信心，因為新竹市府已經成立改善小組，加上團隊負責任的文化已經養成，一定直視問題去改善，絕不會躲避。

林智堅臉書全文：

關於新竹市立棒球場，我要再次跟所有關心棒球、喜愛棒球的球迷朋友致歉，讓你們失望了；不過也要請大家多一點信心，近八年來，市府團隊一起努力完成許多城市建設，每年逾千件的工程案件執行，過程中我們也曾經遭遇困難與挫折，但團隊負責任的文化已經養成，直視問題，也不會躲避，然後去改善、去完成。



上週六第一時間我聯繫了職棒聯盟，而新竹市府同仁也和球團有了共識，今天就在多方參與下就場地改善進行會勘，也把所有大家關心的、需要改善的地方做了最詳細的討論。



目前，新竹市政府團隊在第一時間成立改善小組，也將持續與龍來公司、味全龍球團密切合作，同時也會請第三方與球員工會共同監督來改善球場環境。針對大家所關心的球員比賽場地如草皮、球場的養護以及設備調整，也一定會來補強，要符合職業賽事的標準。另外對於觀賽環境的檢討，也會持續調整到符合大家的期待，才會進行驗收付款。



新竹市立棒球場，是一個超過40年的老球場，對新竹人而言，這個球場有著許多回憶，對我來說也是。面對重啟球場的缺失，我們必須誠實面對，市府已經透過會勘確認缺失狀況，接著會與設計監造施工單位研擬改善方案，然後列管要求營造廠限期改善，後續持續追蹤改善情形以及複驗，這一套市府由過去經驗建立的嚴謹的工程管控系統，會為球員們、球迷們來把關，為大家帶來真正完整的賽事球場。

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