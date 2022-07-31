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菲律賓前總統羅慕斯94歲染疫逝　與台淵源深、父親曾任駐華大使

▲▼Fidel Ramos。（圖／路透）

▲羅慕斯曾多次造訪台灣。（圖／路透）

中央社

菲律賓前總統羅慕斯今天病逝，享耆壽94歲。羅慕斯與台灣淵源深遠，他的父親在台菲斷交前曾擔任駐中華民國大使，孫子森布拉諾（CJ R. Sembrano）還曾到台灣學中文。

羅慕斯（Fidel Ramos）於1992年到1998年擔任菲律賓總統。中華民國前總統馬英九2019年11月訪菲時曾拜會羅慕斯，羅慕斯當時說，台灣是菲律賓的夥伴，「我們希望確保台灣的民主可以維持下去」。

羅慕斯健康尚佳時，曾多次造訪台灣。旅菲南線台商會過去多年舉辦羅慕斯盃高爾夫球賽，羅慕斯也大多利用訪程與台灣政界友人會晤及敘舊，直到2018年因健康因素未獲醫師許可遠行，但他的女婿、孫兒等多名家人仍有參加行程。

羅慕斯擔任總統期間，時任中華民國總統李登輝於1994年以「度假外交」方式訪菲，與羅慕斯會面。在中華人民共和國壓力下，羅慕斯不僅親自前往蘇比克灣迎接李登輝，時任菲國外長還表示，「菲律賓只是跟台灣建立貿易和經濟關係」，並未違反「一個中國」政策。

除了羅慕斯本人，羅慕斯家族也對台灣友好。羅慕斯的父親老羅慕斯（Narciso Ramos）於1956到1965年擔任駐中華民國大使，羅慕斯年幼時也曾住在台灣。

老羅慕斯後獲時任總統馬可仕（Ferdinand Marcos）任命為外交部長。台菲斷交後，老羅慕斯於1982年獲馬可仕指派為馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）前身「亞洲交流中心」（AEC）主席。馬尼拉經濟文化辦事處是菲律賓負責對台事務機構。

馬英九2019年訪菲時，羅慕斯的3個孫子也出席與馬英九一行人會面，其中一個孫子森布拉諾曾到台灣師範大學學中文。

羅慕斯在馬可仕專政時期擔任保安部隊（Philippine Constabulary）首長，即國家憲兵形式的警察部隊首長，但於1986年加入時任國防部長安瑞烈（Juan Ponce Enrile）反馬可仕的叛變，是促成「人民力量革命」的關鍵角色之一。

針對羅慕斯辭世，菲律賓總統府、國防部、眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）所屬的「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas-CMD）、菲華商聯總會等今天紛紛表達哀悼。

菲律賓國防部發表聲明說，羅慕斯於1988到1991年擔任國防部長，「他在軍隊和公共服務領域的傳奇生涯，為他贏得菲律賓人跨越政治分歧的尊崇」。

基督教穆斯林民主力量黨表示，羅慕斯「必要時強硬，但對菲律賓民眾有一顆關懷的心。他的政治遺產永遠不會被遺忘」。

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