社區保全執行門禁「拒放行計程車」　慘遭男子噴辣椒水痛毆

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市金山分局(28日)接獲一起暴力糾紛案，一名男子前往該社區尋訪友人，離去時叫了計程車，惟陳姓保全(33歲)嚴格執行門禁，拒絕計程車駛入社區，因而引發男子不滿，在離開後又特地搭乘友人車輛折回找保全理論，眾人還持短棍、辣椒水痛毆保全，施暴後隨即離去，幸保全送醫後沒有大礙。

▲男子離開後又折返社區，尋找陳姓保全理論。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，陳男在社區擔任保全，28日當天男子前往社區拜訪吳姓住戶，離去時因腿腳不便叫來計程車，孰料計程車駛抵門口後，盡責的陳男礙於門禁拒絕放行，男子只好走出社區搭車，當下雖未起衝突，但已心生不滿，離開後又與另外3名好友共乘一部轎車折回，尋找陳姓保全理論。

4人回到社區後，副駕駛座的男子一下車即朝保全噴灑辣椒水，並持短棍揮擊，雙方爆發扭打衝突，造成陳姓保全右耳受傷流血，男子施暴後即上車離去，事後陳男送醫包紮，幸無大礙。警方獲報後立即調閱車籍資料，並傳喚相關人士到案說明，全案依傷害罪嫌將男子函送地檢署偵辦。

金山警分局呼籲，天氣炎熱，民眾難免心浮氣躁，如有口角糾紛建議撥打110請警方到場協處，對於無故鬥毆之犯行警方必將依法偵辦，維護民眾安全。