柯志恩取消行程「有無形壓力」　基進陳子瑜：自己人看衰原因較大

▲柯志恩臨時取消公開行程，稱有無形的壓力。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚突然取消今日一場公開行程，她坦言有無形壓力，對於行政力介入感到遺憾。對此，台灣基進左楠區市議員參選人陳子瑜則是呼籲，「不要含沙射影，柯志恩的壓力是連國民黨都看衰」。

柯志恩原訂31日下午出席後憲自強大會，但昨晚臨時取消行程。柯志恩上午受訪時透露，不少活動發出邀請後，隨即受他方關切，且此情形有日漸嚴重的趨勢，對於行政力介入感到遺憾。

▲台灣基進高雄市議員參選人陳子瑜分析，認為是自己人看衰原因比較大。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，陳子瑜表示，如果是其他行程，柯志恩用「無形壓力」來影射對手施壓，或許還有一絲絲可能性，但「後憲」可是眾所皆知的對國民黨友善團體，要說會因為什麼壓力取消柯志恩行程，恐怕是自己人都在看衰，可能性比較大。

陳子瑜說，柯志恩參選到現在，拜廟沒人陪、行程跑不動，就連看版都有藍營議員選擇跟李四川合掛而不是柯志恩。最明顯的案例，正是昨天的路竹區同志見面會，即使有王金平坐鎮號召，20個里長也只有1個願意出席。

陳子瑜認為，這一切都説明了，「無形壓力」是來自於柯志恩的戰力不強，倒是國民黨基層失去信心，進而看衰柯志恩。