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男子肺部洗出17升「牛奶」　「症狀如感冒」罕病率百萬分之三　

記者任以芳／綜合報導

陜西西安市胸科醫院接診一名肺泡蛋白沈積症患者，治療中患者肺部洗出17升「白色牛奶」，醫護人員驚呆了。據了解，該罕見疾病發病率僅百萬分之三，初期症狀有咳嗽咳痰、胸悶氣急，十分容易誤診，不容易察覺。

綜合陸媒報導指出，該名42歲王姓患者，2個月前受到風寒，出現咳嗽、氣短、呼吸困難等症狀，排除確診新冠肺炎後，在外地醫院檢查確診肺泡蛋白沈積症，轉入西安市胸科醫院洗肺治療。

「肺泡蛋白沈積症」是一種原因不明、以肺泡內大量磷脂蛋白樣物質異常沈積為特點的罕見病，「發病率僅百萬分之三」。

▲▼ 男子罹患罕見疾病，洗肺洗出17升牛奶 。（圖／翻攝 青蜂俠、澎湃新聞）

▲男子罹患罕見疾病，洗肺洗出17升牛奶狀物質 。（圖／翻攝 青蜂俠）

王先生兩次洗肺手術分別洗出12000毫升和5000毫升，共計17000毫升「牛奶」樣的脂蛋白樣物質，目前已康復出院。

報導指出，「『全肺灌洗術』是至今為止證明能有效緩解和控製肺泡蛋白沈積症進展的治療措施。通過全肺灌洗可清除肺泡內脂質蛋白沈積，改善肺部通氣和換氣功能，從而緩解患者呼吸困難症狀。」

顧興主任介紹，肺泡蛋白沈積症臨床表現不典型，與肺炎等常見肺部疾病相似。像是，咳嗽咳痰、胸悶氣急、胸痛、咳血，都是大部分呼吸疾病的症狀，臨床上極易誤診，如果不積極治療，患者最終因大量的肺泡沈積物導致肺通氣及換氣功能受損，出現嚴重呼吸衰竭死亡。

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