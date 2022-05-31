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罕病妹確診「心跳破180」高燒2天！醫下病危通知　結局逆轉感動哭

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber「安奈萃萃」近來吐露，老妹樂樂從確診轉重症、醫院發病危通知，到病情大好轉的經過，當時得知妹妹情況不樂觀的她，流著淚哽咽地說不出話，幸好最後結局圓滿，也讓她深刻體悟到，愛要及時說出口。

萃萃提到，5月14日那天，確診的爸媽康復了，那時樂樂剛發病，本身患有罕見疾病的她，連續高燒兩天不退，16日被送往醫院急診，「妹妹是身障生，她沒有辦法活動，也沒辦法講話，一直坐在輪椅上，所以她體重非常輕，不足40公斤。」

後來，樂樂和母親住進負壓隔離病房，樂樂抽血檢查的數值都很正常，但心跳卻異常地快，可以快到160左右，甚至最高測到180下。醫師坦言，「她的身體表現其實是非常差的，跟她的數值對不起來，如果這個情況一直糟糕下去，心臟會衰竭。」

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▲罕病妹確診「心跳破180」高燒2天！醫下病危通知...結局逆轉。（圖／即新聞）

▲媽媽突然發訊息，表示樂樂情況不樂觀。（圖／即新聞）

18日那天，醫師下了病危通知，請他們做好心理準備，要有最壞的打算，同時也幫樂樂換了一個藥效很強的藥，直言「如果這個藥也沒用的話，真的沒辦法了。」

接到母親電話的當下，萃萃震驚到難以言語，「因為周遭很多人都染疫，但也都康復了，沒想到我妹那麼嚴重，整個就是很慌，腦袋一片空白，真的忽然意識到，好像要失去親人了，很大的衝擊的感覺。」

▲罕病妹確診「心跳破180」高燒2天！醫下病危通知...結局逆轉。（圖／即新聞）

▲萃萃難過到說不出話。（圖／即新聞）

面對可能是最後的告別，萃萃泛著淚對樂樂道，「樂樂，妳看看姊姊，妳很難呼吸齁......。」同時，也拿出樂樂兒時的照片，強顏歡笑地說「妳看妳小時候超可愛的，妳有看到嗎？姊姊一直都帶著妳的照片喔！」「樂樂大家都很喜歡妳，還有牧師幫妳禱告，爸爸媽媽都很喜歡妳，姊姊也很愛妳喔！」

▲罕病妹確診「心跳破180」高燒2天！醫下病危通知...結局逆轉。（圖／即新聞）

▲萃萃吐露真心話。（圖／即新聞）

幸運的是，樂樂最終成功熬過那一晚，隔天情況也迅速改善。萃萃不禁笑說，「從18日到21日，我妹整個病情大好轉，雖然心跳還是有130、140，但跟180比真的好很多了，然後醫生有幫我妹抽痰，抽完痰我妹呼吸就變得比較順暢了。」

一直到23日，樂樂平安出院了，而險些歷經生死離別的萃萃也感性表示，「愛要及時說出口，因為你真的不知道，意外跟明天哪一個先到。以我妹的情況，晚上、凌晨都是非常危急的，醫師、護理師都非常辛苦地一直關注著，最後也非常感謝醫護人員與朋友的幫助。」

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▼她會隨身帶著妹妹的照片。（圖／即新聞）

▲罕病妹確診「心跳破180」高燒2天！醫下病危通知...結局逆轉。（圖／即新聞）

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