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4寶爸罹癌「救命藥一次13萬」卻沒錢！仁醫求援手：捨不得他放棄

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▲臺北榮民總醫院腫瘤醫學部陳三奇醫師，盼外界伸出援手，幫幫四寶爸。（圖／翻攝臉書「陳三奇醫師-血液腫瘤科」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

所謂「醫者仁心」，醫生的工作是救人，但碰到患者因經濟問題而中斷治療時，常讓醫生十分心急。善心醫師陳三奇近日就發布一則貼文，表示有一名病患「我捨不得他放棄」，盼外界伸出援手幫幫這名罹罕病的四寶爸。

臺北榮民總醫院腫瘤醫學部陳三奇醫師，近日在臉書透露，有一名病患讓他心疼不已，因此第一次發文請求社會大眾一起幫忙。

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陳醫師表示，這名病患有4個小孩，最大的孩子才國中，家中是低收入戶，患者為家裡經濟支柱，卻罹患罕見腫瘤。開完刀後又復發，搜尋國際期刊文獻卻沒有推薦任何可以治療的藥物，勉強使用一些化療藥物，但腫瘤還是持續長大。該患者花錢做了基因檢測後，幸運的驗到可以標靶治療的基因突變，但卻也是苦惱的開始。

標靶藥物打一次要數萬元，所幸友院的醫師好朋友，提供「非常大的協助」，讓他只需要支付少少的費用，這個組合，使用了兩三個月，腫瘤雖有長慢一點，但還是持續變大。而在化療藥物的苦苦支撐之下，竟然幸運等到對四寶爸病情超有用的新藥在台灣核准上市！

▲▼醫生發文希望外界幫助該病患。（圖／翻攝自臉書「陳三奇醫師－血液腫瘤科」）

▲陳醫生發文希望外界幫助該病患。（圖／翻攝自臉書「陳三奇醫師－血液腫瘤科」）

但新藥在台灣並無健保，「打一次藥13萬，3個禮拜就要打一次藥」，這讓陳醫生不免為病患的經濟壓力心急，「你這樣該怎麼辦才好？」好在求生意志堅強的四寶爸說，「借錢也要打，全家就只靠我一人，我如果走了，小孩這麼小怎麼辦？！」

但陳三奇醫師對四寶爸的經濟負擔感到憂心忡忡，雖然他也曾自掏腰包幫忙，但「一個人的能力能幫多少人呢？」陳醫師因而找到一個正式管道，盼外界伸出援手、集結資源，能讓四寶爸順利度過難關。他也心疼喊話，「此患者的藥物療效非常顯著，實在讓我捨不得他放棄。」

貼文一出也引許多熱心網友留言，「這位爸爸辛苦了，請醫師私訊我匯款帳號，謝謝」、「請問帳號及相關資訊，謝謝」、「您超有愛的對待病患！大家盡一點力量讓這個社會充滿愛」、「謝謝您的善心對待病患」、「看到這篇文章內容，也想盡點棉薄之意！」、「好有愛心的陳醫師」、「請問陳醫師捐款帳號！謝謝你的善心也祝福這位患者未來治療一切能夠平安順利」、「祝福爸爸的一切，希望他可以平安健康陪孩子長大。陳醫師辛苦了」。

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