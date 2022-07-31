王輝盃冠軍盃決戰嘉義港坪體育館　帶動城市運動經濟

▲ 嘉義市王輝盃全國籃球挑戰賽冠亞軍賽開打 球迷「看球兼觀光」帶動運動經濟！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第二屆嘉義市王輝盃全國籃球挑戰賽在7月26日開打後，歷經5天激烈賽事，30日於嘉義高中體育館開打冠軍賽，由政大雄鷹對上台灣師大，最終政大雄鷹以91:49分的差距，蟬聯王輝盃冠軍。嘉義市副市長陳淑慧代表黃敏惠市長觀戰，並為獲得季軍的高雄師大頒獎，也為冠亞軍爭奪賽開球，勉勵球員在球場上發揮實力，展現運動家精神。

陳淑慧表示，王輝盃為學生提供全國籃球賽事平台，讓國內學生籃球球員有一個切磋球技、相互交流的舞台，透過王輝盃更看到年輕球員們無限的潛能。嘉義市籃球風氣蓬勃，市府於去年升級港坪體育館的風雨籃球場地，希望藉由這次的王輝盃比賽展現嘉義市對運動的熱愛，邀請大家一同「來嘉運動」。

今年王輝盃參加隊伍實力堅強，包括大專甲組8隊、高中甲組16隊、國中甲組16隊，共計40隊，約1000名隊職員參加，來自全國的籃球員齊聚一堂，觀戰球迷擠爆嘉義高中體育館，政大雄鷹的校友加油團人數眾多，有校友表示他們一連5 天「白天在嘉義市觀光，下午就來看球」，王輝盃不僅帶起運動風氣，也帶動運動經濟。

2020年的夏天「第一屆王輝盃全國籃球邀請賽」在全國同心協力對抗疫情有成下舉行，共有72隊144場比賽，成為嘉義市年度的盛事。而2021年第二屆王輝盃籃球邀請賽雖因疫情取消，但為延續王輝教練一生奉獻於籃球的熱情，疫情警戒降至二級後，舉行「王輝盃大專挑戰賽」，邀請八隊UBA球隊來「嘉」切磋。

教育處處長林立生表示，市府努力將嘉義市營造成一座人文的城市，運動的城市，在此除了歡迎大家來參加這個這麼有意義的活動外，也希望大家確實做好防疫工作，保持社交距離並戴好口罩；嘉義市下半年也有市長盃及諸羅山盃系列活動與2022年第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等活動，歡迎大家一起共襄盛舉。