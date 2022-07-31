人夫偷吃女同事　穿情侶裝竟要正宮洗！小三要賠13萬5

▲台南一人夫偷吃女同事，姦情曝光後大方認愛，不但和小三穿情侶裝、溫馨接送，還希望妻子能忍耐到小三結婚，他才願意和小三分手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一人夫偷吃女同事被妻子發現，索性大方熱戀小三，不僅穿上小三贈送的情侶裝，還讓妻子幫忙洗衣服，小三也直接霸占人夫，稱「每天嚴格要求你只能屬於我一個人的」、「私心希望你離婚」，人夫也拋下家庭和小三吃早餐、吃夏慕尼慶生，甚至向妻子表示「愛小三」、「錯的不是外遇，是沒離婚」，讓本來希望老公回頭的人妻心碎向2人提告，後來和丈夫以30萬和解，且其中16萬5千元已付清，法官判小三應賠償剩餘的13萬5千元，全案還可上訴。

判決書指出，這名妻子和丈夫婚後原本可以互看手機，2人感情很好，去年8月時，她發現丈夫一直刪除和小三的LINE訊息，當時丈夫辯稱小三只是同事，也有交往多年的男友，妻子也就相信他，過2個月卻發現丈夫和小三的親密訊息，丈夫也坦承外遇，但之後和小三的行為卻越來越誇張，2人直接打電話一同外出、上演溫馨接送情。

妻子指控，丈夫將小三的Line名稱改為「老婆」，10月承認外遇後，仍堅持與小三交往，脅迫她為了家庭和小孩考慮接受他出軌，等到小三在年底結婚後，他才願意結束交往關係，但丈夫又表示，他承諾小三分手後還可以來找他，到時「他也無法保證婚姻關係會如何改變」。

妻子痛心說，小三持續送情侣裝包含衣服、外套給丈夫，丈夫也大方穿上身，她甚至還要幫忙清洗。有次全家都在家等丈夫回來吃飯，他卻跑出去和小三吃早餐，回家還質問妻子為何限制他交友的權利。直到年底丈夫才又謊稱重心會放在家裡，經她追問近期他和小三是否有發生關係，丈夫回答「最近沒有」，表示之前有上床，之後更向她承認愛的是小三，還辯稱該給她的也沒少給。

小三也傳紙條示愛人夫說：「我跟你是真的相見恨晚，相愛的時間也不夠長。可是我沒辦法，每天都一直嚴格的要求你：『你只能屬於我一個人的』我私心，會希望你離婚。」，並擔心結婚後就不能和人夫聊天。

妻子傻傻等人夫依約在年底回頭，但到了隔年事情仍未落幕，人夫雖承認自己沒離婚就外遇，但認為他錯的是「兩年前沒離婚，而不是外遇」，又帶小三吃夏慕尼慶祝生日，送她回公司時還在門口擁抱、親臉，晚上再丟下2個小孩獨自在家，和小三爸爸一同慶生，並怕小三餓到，持續叫熊貓送餐點到小三工作地點，根本難分難捨，最後妻子終於忍無可忍，將2人告上法庭。

小三雖在審理時辯稱，和人夫交往有取得他老婆的事前同意，但法官並不採信，認為小三明知人夫已婚，卻持續不正常往來，視他配偶身分為無物，考量人夫以30萬和妻子達成和解，且已支付16萬5千元，小三應連帶負損害賠償責任，需賠償剩餘的13萬5千元，全案還可上訴。