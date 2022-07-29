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他婚後跑去結紮！1年後「老婆懷孕了」　網傻見職業：綠帽快戴好

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲結紮一年多，老婆突告知懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「我現在心裡很糾結！」一名人夫鬱卒表示，結紮已1年多，怎料老婆居然有孕了，希望能生下寶寶。一席話彷彿天降綠帽，由於老婆是家庭主婦，在科技業工作的原PO驚呼，「我每天上班都很晚回家...心裡莫名不安。」文章曝光後，一票網友直呼綠炸，不過有女網友自曝，媽媽也是結紮4年，意外懷上她的。

一名男網友在Dcard透露，婚前與老婆就有共識「不生小孩」，結婚完，原PO就決定結紮，而醫師有強調「結紮後基本上就不會懷孕了」，因此小倆口魚水交歡時，都沒有做任何防護措施。

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怎料，老婆最近突然告知懷孕了，看著驗孕棒出現2條線時，原PO臉上卻噴出3條線，「已經結紮一年多了，老婆應該不會懷孕才對」，頓時原PO頭上也綠炸，「我在科技業上班，每天上班都很晚回家...心裡莫名不安。」

原PO補充表示，老婆婚前在醫院當護理師，婚後辭去工作當家庭主婦。而老婆面對新生命降臨，依自己過去專業認知解釋，「結紮後還是有機會懷孕」，希望把孩子生下來。

「我現在心裡很糾結！」原PO直呼處境非常尷尬，「心裡希望和她去驗小孩是不是我的，但又擔心...可能是我還有生育功能，然後錯怪她...到底該不該提出要去驗這件事？」

最後，原PO內心也上演小劇場，若要求老婆去驗DNA，「孩子不是我的，那事情還好處理；孩子是我的話，跟老婆的信任就全部瓦解了？」

文章曝光後，網友一致建議，「你可以先去驗自己還有沒有生育能力再說，真的沒有...再來跟老婆說也不遲」、「男方有結紮，可以合理懷疑，結紮本來就不是百分之百可以避孕，驗DNA本來就是合理的舉動，雖然會影響信任感，但是我相信妳老婆會明白事理、問心無愧，驗完DNA之後，彼此心裡才不會有個疙瘩」、「驗～打死都要驗！看你是偷偷驗還是攤牌驗」、「最保險還是產檢時偷驗吧！不過老婆清楚你已經結紥，有可能偷吃還敢懷孕告知嗎？如果是這老婆會不會太大膽」、「帽子快戴好」、「科技業喔？不管有沒有結紮都要驗喔」。

留言串中，一名女網友則超狂自曝，「我本人應該也算是個列子吧，我媽在生我哥的時候順便結紮了，於是隔了四年我又蹦出來了，但當時的醫術可能跟現今無法比較啦，我是覺得你自己先去檢查，看看再決定後續唄」。另有網友也分享，「我師丈結紮好幾年，我老師也懷孕」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲女網友自嘲，媽媽結紮4年，也意外懷上她。（圖／翻攝Dcard）

到底結紮還會懷孕嗎？本站報導，亞大醫院泌尿科主治醫師蕭子玄曾解釋，結紮後懷孕的狀況非常罕見，由於醫病量不多，很難做大型研究去找出原因，但一般來說99%以上是不會的。

由於結紮是在輸精管做精蟲阻斷，並不是命根子，因此「結紮點」前面可能還會有殘餘的精蟲，為了避孕的話，一般保守建議還是要等3個月後，或者是在結紮後射精20次，並做驗精蟲分析，確保沒有精蟲。而在運動方面，結紮術後數天仍應避免進行劇烈運動，保守一點建議2個禮拜後才能做劇烈運動。

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