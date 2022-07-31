選前拚治安！汐止警肅毒逮34通緝犯　阻詐金額352萬

記者張君豪／新北報導

汐止警分局長安所警方19日接獲張姓被害人報案，張民指稱誤信求職廣告，寄送提款卡給對方使用，結果薪資帳戶遭列警示帳驚覺遭到詐騙，警方根據被害人超商寄送包裹時間，30日出動10名警力到三重區成功路查獲吳姓女收簿手（50歲）到案，並起獲金融卡2張、手機一支。

▲汐止警方選前淨化治安，7月份規劃勤務打擊毒品、詐欺犯罪成果頗豐。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

另外汐止警偵查隊30日持搜、拘票赴轄區大同路3段民宅內，逮捕陳姓藥頭（58歲）到案，並查扣海洛因、毒品等證物，根據被害人檢舉，陳男今年初多次涉嫌販賣毒品供其他吸食者使用，訊後遭警方依觸犯《毒品危害防制條例》移送士林地檢署偵辦。

汐止警方並於30日執行擴檢專案勤務，針對轄區易生事端特定營業場所，動員進50名警力加強玲檢、路檢，汐止警分局統計，從7月初起迄今，查獲通緝犯人數34人、毒品破獲數41件、重大刑案破獲1件1人、攔阻詐欺案9件，攔阻總金額352萬元，詐欺案破獲34件42人；警方強調對於犯罪行為均會積極查緝，希望能淨化選前治安。

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