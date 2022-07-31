嫌犯討手機謊稱「報平安」　竟偷拍拘留所內部12秒傳抖音炫耀

記者許權毅／彰化報導

知名社群平台抖音30日晚間流傳一段「彰化地檢署法警室拘留所」內部影片，偷拍行為也讓許多網友好奇「手機怎麼帶進去的？」，彰化地檢署今回應，畫面確實為候保、保護室，該案孫男為30日被偵訊的嫌犯，一般若有報平安、交代事項，會例外允許使用手機，沒想到孫男竟偷拍上傳網路，目前地檢已通知孫男明日到案說明。

▲彰化一名男子30日被訊問要求使用手機報平安，沒想到竟偷拍保護室內部。（圖／翻攝當事人抖音，下同）



該段影片在網路上流傳，短短12秒的畫面將一坪左右的保護室拍得一清二楚，甚至一度拍到自己的臉部與保護室外的情況。貼文引起上千網友按讚，還留言問說「肯定是大哥怎麼拍的」、「在裡面不稀奇，稀奇是怎麼拍的」。

對此，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，地檢署法警接收嫌犯時皆會進行搜身，嚴格禁止攜帶危禁品、手機等。一般人嫌犯若有報平安、特殊狀況或是請家人協助籌措保證金等事務，會例外允許撥打電話，不料孫男就以此為由索取手機，趁隙偷錄影片，還上傳到網路炫耀，地檢署已通知孫男在8月1日到案說明。

▲彰化地檢表示，一般人犯若有特殊需求要使用手機，若為緊急事項會例外提供。（圖／ETtoday資料照）



檢方指出，該案男子為30日因家暴案件接受偵訊，查看該影片的角度與晃動程度，確認為趁空檔偷拍。彰化檢方強調，偷拍行為將會速查並且嚴辦，並且議處相關行政責任以及加強監控、警戒措施。