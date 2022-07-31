台南人北漂「14件事最不習慣」！一票人超有感：沒有靈魂

▲台南人北漂不習慣的14件事，其中就有「北部沒有真正的鍋燒意麵」。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者柯振中／綜合報導

由於北部工作機會多，許多南部的青年會選擇北漂，但生活習慣、節奏的差異，總會令人感到不適應。對此，粉專「台南式」分享了台南人北上生活最不習慣的事，一共列了14項，其中有網友的回應，更說出不少北漂青年的心聲。

「台南式」在臉書上分享，台南人北上生活最不習慣的事共有14件，分別如下：

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一、食物都是鹹的，尤其是醬油膏。

二、飲料叫少糖還是不甜。

三、常下雨，衣服沒有太陽的味道。

四、身旁的人走路都很快。

五、很多單行道。

六、講台語的人相對少。

▼台南人北漂最不習慣14件事。（圖／翻攝臉書／台南式）



七、沒有真正的鍋燒意麵。

八、物價偏高。

九、叫熱狗蛋送來的是熱狗+蛋。

十、大眾運輸方便，但要走很多路。

十一、圓環紅燈不能右轉。

十二、很少人穿拖鞋出門。

十三、身旁很多人不會騎機車。

十四、找不到丹丹、小上海、茶魔。

這篇貼文引起廣大共鳴，「台南式」也解釋，許多人看不懂第二點的意思，意思是台南飲料店的甜度，與北部飲料店的甜度有差，同樣是半糖，北部的喝起來就是比較不甜，「跟什麼台南人愛不愛喝糖沒關係。」

▼台南式的貼文曝光後，引起許多共鳴。（示意圖／記者許宥孺攝）



貼文曝光後，讓許多北漂青年有感而發，不斷留言回應，「台南的鍋燒意麵才是鍋燒意麵」、「排很久的隊吃難吃的東西」、「我記得大一的時候，班上的台南同學們不約而同覺得台北的食物是ㄆㄨㄣ」、「天啊！台北居然沒有小上海？這是什麼反烏托邦社會啊」、「沒有真正的鱔魚意麵」、「微糖跟無糖一樣，還比無糖難喝！」

此外，「台南式」也點出其中一項答案，感到十分震驚，這項回答是「食物沒有靈魂」，也有人為此留言，「食物沒有靈魂+1」、「『城市沒有靈魂』改一下『無法與自身靈魂共鳴的城市』」、「台南魂你不是台南人不會懂」、「食物不能沒有靈魂。」

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