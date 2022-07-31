這是證件妹？改走成熟風「1轉變」更正了　全場驚：顏值升級

▲證件妹「1轉變」更正了。（圖／翻攝自IG／吳佳穎 Wu Chia Ying）

網搜小組／鄺郁庭報導

射擊好手「證件妹」吳佳穎不僅有實力，還常因甜美外型引發話題。有女網友近日看了她的廣告影片後，忍不住被驚艷，在Dcard發文「證件妹好像變成熟了」，就有人也大讚1轉變，讓證件妹顏值大升級，「妹妹頭跟短髮都會讓人看起來更年輕可愛！但她中分長髮，整個氣質都不一樣了，真的很正！」

吳佳穎近日在IG貼出廣告影片，聯手公益抽獎平台推廣小愉兒社福基金會的限量禮盒。就有女網友看了影片之後，忍不住截圖分享到Dcard，「看到吳佳穎最新的廣告片，好像變成熟了，頗正！」還補上一張去年10月的吳佳穎。只見證件妹將及肩中長髮留得更長，還把妹妹頭瀏海改成側分。

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▲證件妹去年10月還留著妹妹頭。（圖／翻攝自IG／吳佳穎 Wu Chia Ying）

▲現在把頭髮留長、瀏海側分，更增添女人味。（圖／翻攝自IG／吳佳穎 Wu Chia Ying）

照片一出，有網友也驚艷不已，「很氣質」、「好婆，好想娶回家」、「真的變成熟，又更漂亮」、「可能是髮型的影響～妹妹頭跟短髮都會讓人看起來更年輕可愛！但她中分長髮，整個氣質都不一樣了，真的很正。」也有人表示，「我覺得是妝容改變，再加上影片有修臉吧？」

一票網友則是在留言處大讚本人，「看過本人，跟照片差異不大」、「我們一起拍過廣告，本人很可愛欸」、「跟她一起比過賽，看過本人，真的很漂亮、很有氣質」、「本人真的很親切可愛，合照也很配合一直換姿勢。」