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約天菜台大男見面！「竟是媽寶還騙吃」　網看手法驚：不是第一次

電影院、看電影（圖／達志影像／美聯社）

▲原PO約男方去看電影。（圖／達志影像／美聯社）

記者李芷萱／綜合報導

不少人都會使用交友軟體，希望能找到另一半，有女網友日前遇到一名RP90的對象，讓她暈到「咪咪冒冒」，不料見面後竟然是劣化的開始，不但吃飯沒帶錢，還把她封鎖處理，「很想把暈了一兩個禮拜的我打昏！」許多網友看完也直呼，對方的手法感覺很熟練，「果然是來騙吃騙喝的。」

這名女網友在《Dcard》表示，在交友軟體上碰到的這名台大工科男外型是她的菜，講話幽默、聲音好聽，身邊朋友也認為沒問題，唯一奇怪的點只有講電話到晚上11點時會說，「想早點睡，我媽說不要太晚睡會傷身」。原PO起初沒放在心上，還和對方約好要去看《捍衛戰士》，誰曉得看完電影後發覺對方不但是媽寶男，還騙吃騙喝。

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原PO說，看電影當日對方因為下班塞車，她先買電影票、一些小吃和爆米花，但男方看完電影仍覺得有點肚子餓，所以他們找一家可以坐著聊天的店家，不料男方洋洋灑灑點了一堆菜後才說忘記帶錢，回家再轉帳，吃到一半甚至指著她問服務生，「她是護理師，你們有沒有醫護人員優惠？」讓原PO尷尬到不行，不只如此，男方最後還把她點的其他東西外帶打包，說要給媽媽當宵夜。

原PO接著表示，回家後，看到男方在IG發「拿鈔票當比例尺拍晚餐」的畫面，讓她覺得有點傻眼，也主動跟男方要回晚餐先墊的錢，沒想到居然被對方封鎖處理，「這是另類的人財兩失嗎？仔細想想他三句不離媽媽的徵兆就已經不對，很想把暈了一兩個禮拜的我打昏」，並提醒大家，「不管網路上聊得多開心多曖昧多暈，只有見面相處才是真的」

▲▼ 。（圖／記者李芷萱攝）

▲ 原PO看到對方限時動態後想要回錢卻遭封鎖。（圖／翻攝自dcard）

奇葩經歷讓網友看完直呼，「你誤會啦！其實他本來是想跟媽媽請款，結果媽媽不給他只好封鎖妳」、「我怎麼感覺他預謀好來看妳長怎樣，然後凹妳一筆」、「傻爆眼，這個到底臉皮多厚...」、「這套路感覺不只第一次了」、「會不會連台大都是假的」、「感覺他用了這種方式吃了很多免錢的欸。」

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