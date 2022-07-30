3年女友車禍過世「1個月後竟復活」！他滑臉書見1幕崩潰　真相曝

▲原PO哭了一個月，意外發現女友竟然還活著。（示意圖／取自免費圖庫freephotomuscle）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友崩潰表示，交往三年的女友，一個月前因為車禍過世，女友的姊姊轉告遺言，希望他好好生活，找到更適合的對象，他為此哭了一個月，沒想到日前卻找到女友姊姊的臉書，發現就是自己「死去的女友」，臉書最近甚至還有更新貼文，讓他超傻眼。

原PO在Dcard上發文，「交往三年女友過世，我哭了一個月，才發現根本沒死」，一個月前女友的姊姊告知他女友出車禍，在加護病房急救失敗，女友託姐姐交代遺言，希望原PO可以好好生活，找到更好的女生，不要留戀這段感情；因為遠距離的關係，女友的家人表示不用去祭拜，知道他的心意就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他為此難過了整整一個月，沒想到，最近滑臉書意外看到女友姊姊的帳號，點進去一看，竟然是前女友本人，「是我前女友的新辦FB？裡面的PO文還是最近跟別人出去玩的，到底什麼情況，我快崩潰了」、「我不懂啊，交往那麼久，要分開就好好說」。

▲他無奈嘆，交往3年了，分手不能好好說嗎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出，網友們覺得超荒謬，「鬼門開回來了？」「可以把全部她假死的證據貼到她動態，讓她丟臉，還是她在應景農曆七月」、「把你當白痴耍欸」「耶穌死後3天有復活，那她是新的救世主」、「狂寄葬禮花籃到她家啊」、「我快笑死，7月了不要這樣」、「去她的PO文底下說，今天鬼門開，妳上來放風囉」。

不過，也有網友質疑，文章可能是創作文，「只有我覺得創嗎，女友去世不會去看最後一面或送最後一程嗎？」「是多遠距離到沒辦法去看」、「再創就不像了啦！交往三年會因為遠距離就算了不去？是南極到北極還是怎樣？劇本先寫好一點」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►韓國「低卡蒟蒻果凍飲」吃下午茶0罪惡感！ 冰涼咕溜超消暑

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►在家一人爽嗑「麻辣鴨血豆腐」！香辣彈嫩會上癮

