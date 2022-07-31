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人夫被綠2年　離婚送自己450萬保時捷恢單禮！網歪樓狂喊爸

▲綠帽苦主離婚買保時捷當慰藉。（圖／翻攝Dcard）

▲綠帽苦主離婚買保時捷當慰藉。（圖／翻攝Dcard）

記者張靖榕／綜合報導

一名因妻子偷吃綠帽戴了2年的人夫苦主，在終於離婚後送給了自己一份大禮，購入多項選配後總價450萬元的保時捷凱燕（Cayenne coupe）雙門跑旅，並拿它來載除了前妻以外的家人出遊轉換心情。他在網路論壇汽車板發文分享愛車和心路歷程，結果網友紛紛歪樓，「爸！我是你兒子啊，記得我嗎？」

原PO在Dcard汽車板獻出首po，表示自己在婚姻中被綠了快2年，雖然婚姻出錯不會是只有一方有問題，但對他而言誰對誰錯已不重要，因此終於離婚後，他為自己購入了一輛總價450萬元的保時捷凱燕，「這幾天開著車帶女兒跟老媽度假，心情豁然開朗，轉換心情走出悲傷。」

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原PO回顧入手新愛車的選配內容和國城，表示選了一些覺得實用又喜歡的東西，為了符合當初設定的450萬元預算，仍決定取捨一些，「但上生產線後仔細再看了一下選配表，當初自己到底在care那些點幹嘛。」

換新車標誌著原PO人生的再出發，即便選配仍有因自己節省而可惜沒加裝上去的套件，但「人生沒有後悔藥，有當然很好，沒有也是不錯」，原PO闡明自己的心態，懂得惜福並放眼未來，「我相信我能找到相知相惜的伴侶，珍惜每一天。」

PO文引起迴響，網友紛紛留言支持，「不錯啊，女兒跟你一定很幸福」、「超帥的車，祝原PO事事順心」、「帥車一台，加油」、「小老婆永遠不會離開你的。」不過也有許多網友看到原PO的堅強財力，紛紛歪樓，「把拔有缺兒子嗎，我會當乖鵝子的」、「爸，別難過了，我後面會好好孝順你的」、「拔拔你車子沒停在格子裡，我幫你吧。」

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