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減肥女孩驚覺「越窮的人越胖」吃健康更燒錢　減肥後每月多花5000

▲▼肥宅。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲網友發現減肥之後更花錢，難怪「越窮的人越胖」。（圖／取自免費圖庫pakutaso） 

記者林彥臣／綜合報導

減肥這件事在直覺上會認為，樽節飲食的同時又能順便達到省錢的目的，不過就有一位女網友發現開始減肥之後，因為住處不適合開伙，所以為了吃健康的外食，再加上健身房的費用等等，反而變得更燒錢，每個月的開銷要多花5000元，讓她驚覺難怪「越窮的人越胖」。

原PO在Dcard發文表示，減肥前可以「一碗炒飯75+貢丸湯35=110」解決，可是減肥後常常一餐就是150起跳，健康的食物都好貴，想要吃足夠的蛋白質和蔬菜，就必須一直燒錢，再加上健身房、乳清的費用，認真算起來發現一個月的花費竟然多出快5000！

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▲▼炒飯,蛋炒飯,飯,飲食,食物,午餐。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO聽說，越窮的人越胖，因為攝取的食物大部分是澱粉。（圖／翻攝自pixabay）

原PO說，之前就有聽說過越窮的人越胖這個說法，因為攝取的食物大部分是澱粉，「難道減肥真的是有錢人的權利嗎？嗚嗚」。

網友在底下回應表示，「原型食物都好貴啊」、「窮人都吃粗飽」、「所有營養素裡面就是碳水跟油脂最便宜好取得啊」、「如果是健身新手有在上教練課是真的很燒錢」、「超級同意...外食族每天都在噴錢，健身餐盒隨隨便便破200」、「很多美國人就是貧窮肥胖的最佳例子」。

也有人建議，可以買電鍋，以前住宿舍就是買一個小電鍋，至少可以煮飯、燙青菜，還有蠻多料理可以弄的，可以用這種方式，省下外食的開銷。

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