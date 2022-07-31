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恐有熱帶低壓！明起更不穩定　雨最多時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲全台天氣不穩定，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天（31日）各地天氣不穩定，周一起天氣會更不穩定，因為大低壓帶環流的中心逐漸向西接近台灣，周二就在台灣上空，降雨最多。

廖于霆指出，目前在台灣東方海面有個低氣壓，向北北西往東海方向移動，強度不排除有機會進一步組織鞏固成熱帶性低氣壓，但各家氣象模式不看好它更進一步發展，這個低氣壓與桑達颱風處於同一個大低壓帶，台灣也受到這個大低壓帶影響。

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廖于霆說，今天各地天氣不穩定，雖然西南部清晨有陣雨，北部、東北部偶有短暫陣雨，各地山區午後有雷陣雨；今台灣附近吹偏南風，北部氣溫還是較高，高溫可達36度左右，中南部高溫則在33-35度左右，降雨區域氣溫較低，感受較舒適，但不下雨的時候還是熱。

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

廖于霆提醒，周一起各地天氣會更不穩定，因為大低壓帶環流的中心逐漸向西接近台灣，周二就在台灣上空，降雨最多，周三移到台灣西邊，周四逐漸離開。

廖于霆表示，當低壓帶直接影響時，全台各地全天都有降雨機會，降雨時段不限午後，當對流胞通過時，可能有一陣驟雨，但持續時間不長，離開後陽光又會露臉；當然因大氣環境不穩定，山區特別容易有明顯午後雷陣雨，未來幾天有安排山區行程也要留意。

廖于霆指出，未來幾天各地的最高氣溫因為低壓帶雲量多、降雨多，可望較前幾日下降，北部從36度降到33-34度，中南部從34-35度降到32-33度，東半部從33-34度降到31-32度，可以消消累積已久的暑氣。

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