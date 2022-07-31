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大雷雨炸5天！今起全台變天　5縣市大雨來了

（圖／氣象局）

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示， 今天（31日）到周四要注意「大雷雨」。中央氣象局則提醒，周一至周四低壓帶影響，水氣偏多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中周一至周三易有短延時強降雨發生。

中央氣象局今晨對雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，今天低壓帶持續接近，風場轉吹西南風，迎風面的中南部地區整天不定時有陣雨或雷雨；其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且各地山區容易有局部大雨發生的機會；此外，清晨北部地區亦有局部降雨。

氣象局指出，各地高溫可以來到33至36度，新竹以北、彰化、雲林及東半部局部地區易有36度以上高溫發生，尤其花蓮縱谷及台東有38度極端高溫發生的機率。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報，周一至周四低壓帶影響，水氣偏多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中周一至周三易有短延時強降雨發生，中南部、東南部地區及其他山區並有大雨發生的機率；周四降雨的強度及範圍相對前幾天有減緩趨勢，但午後各地山區仍有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，周五、周六低壓帶遠離，台灣處在高壓邊緣，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模擬顯示，今天、周一台灣在季風環流西側，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率；周二「季風環流」向西通過台灣，各地有陣雨或雷雨，應注意大雷雨及較大雨勢發生。

吳德榮分析，周三、周四原季風環流殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面有強對流發展，並擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及較大雨勢；周五、周六台灣在太平洋高壓邊緣，天氣雖好轉，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。

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