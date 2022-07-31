全台首例！男狂追求已婚女　違反跟騷保護令收押

▲金門縣警局「違反跟騷保護令建請羈押獲准」。（圖／金城分局提供）

記者林名揚／金門報導

金門縣警察局表示，一名被害人指控，遭A男自今年3月起開始瘋狂追求，送花、送禮、門外監視觀察，讓被害人不堪其擾，明確表示拒絕後，更遭以言語恐嚇等方式反覆持續騷擾，金門縣警察局29日將全案依違反跟蹤騷擾保護令案，建請預防性羈押獲准，為全台首例。

被害人於6月1日跟騷法實施首日，立即至本局金城分局提告跟騷，當日立即核發書面告誡予A男，但A男又至被害人家中對被害人全家叫囂騷擾，因而至金城分局聲請保護令，保護令核發後，A男仍然多次出現騷擾行為，造成被害人心生畏怖，報警求助。

金城分局員警獲報立即前往處理，經查A男已涉違反跟蹤騷擾保護令罪嫌，當場依現行犯逮捕，並依違反跟蹤騷擾保護令罪嫌，移送福建金門地方檢察署偵辦並獲准預防性羈押。

《跟蹤騷擾防制法》今(111)年6月1日正式上路，明定跟騷行為得處1年以下有期徒刑，或併科10萬元以下罰金，另外，若嫌疑重大且可能反覆實行，可聲請預防性羈押。

跟蹤騷擾防制法明定，以車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反意願且與性或性別有關、使人心生畏怖、足以影響其正常生活或社會活動，就是跟騷行為，該法也條列了8種跟蹤騷擾行為樣態，包括監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等。

金門縣警察局局長廖高江呼籲，民眾如果遇到跟騷行為，記得要立刻報警，在能力範圍許可下做適度的蒐證，例如用手機拍攝或錄下對方的不當舉動或聲音，或是把傳送的不雅訊息截圖保存下來，交給警方偵辦，警方絕對會落實執法，充分保護民眾人身安全。