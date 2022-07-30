　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／氣象局深夜發布「台南、高雄」大雨特報　明有38度極端高溫

▲今晚至明(31)日台南及高雄地區有局部大雨。（圖／翻攝自Facebook／報天氣）

記者董美琪／綜合報導

氣象局30日22時35分針對台南及高雄發布大雨特報，受到對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚至明（31）日台南及高雄有局部大雨發生的機率。

由於明(31日)低壓帶持續接近，風場轉吹西南風，迎風面的中南部地區整天不定時有降雨情形出現，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨北部地區也有局部降雨，而午後各地山區容易有局部大雨，外出建議攜帶雨具備用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹以北、彰化、雲林及東半部局部地區易有36度以上高溫發生，尤其花蓮縱谷及台東有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線強，外出活動請做好防曬工作並多補充水分。

另外，第5號颱風「桑達」下午2時位於台北北北東方840公里的海面上，以西北西轉北方向逐漸遠離，對台灣天氣無直接影響。基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海及馬祖易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象局指出，明(31)日中午前後花蓮縣縱谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率。台東縣地區為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市盆地，桃園市地區，新竹縣、彰化縣、雲林縣近山區或河谷為「黃色燈號」。

▼民眾若必要外出時請注意防曬補充水份。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼夏天,中暑,天氣熱,缺電,臺北,缺水,乾旱,氣象,高溫,熱死人。（圖／記者邱顯燁攝）

高溫區域：

【紅色燈號】連續3日38度以上
東台灣：花蓮縣。

【橙色燈號】38度以上
東台灣：台東縣。

【橙色燈號】連續3日36度以上
東台灣：宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上
北台灣：台北市、新北市、桃園市、新竹縣。
中台灣：彰化縣、雲林縣。

▲▼明(31)日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。（圖／翻攝自Facebook／報天氣）

ET快訊
傻爆眼！女進家樂福開心購物20分鐘　愛車在地下室燒成廢鐵
快訊／遭理科太太「駭進IG偷看私訊」　理科先生震驚發聲
快訊／氣象局深夜發布「2縣市」大雨特報　明有38度極端高溫
陸綜人氣男星「遭傳做過鴨」　節目組沉重發聲：很悲哀
英雄警「槍殺女友」3死2傷逃逸山區　尋獲已成遺體
快訊／樹林家樂福地下室火警！民眾疏散畫面曝
婦心跳停止緊急CPR「胸部噴血」　醫一看嘆：別再強忍了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「收了喜歡的人給的80萬」　19歲嫩妹自曝荒謬包養歷程

快訊／氣象局深夜發布「台南、高雄」大雨特報　明有38度極端高溫

最巨哥吉拉照曝光！G級網美4合照瘋傳　網傻：哥吉拉在哪？

上班說早安「男同事沒反應」！正妹回家前聽一句話崩潰：他是誰

大拇指工傷截肢「保險賠420元」！她痛罵：是在三X　網揪關鍵細節

有手就會！３步輕鬆復刻夜市「蝦扯蛋」　宵夜點心都合適

好市多拼圖缺1片！客服補送整組新品…她拼完見「雙胞胎大嬸」崩潰

和女性友人吃陶板屋「靠肩親密合照」　正宮氣炸：我太小心眼？

明天4地區防雨彈！花東飆38度極端高溫　下周迎「更猛烈雨勢」

掃除5G高速傳輸雜訊干擾　陽明交大奪旺宏金矽獎鑽石大賞

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

「收了喜歡的人給的80萬」　19歲嫩妹自曝荒謬包養歷程

快訊／氣象局深夜發布「台南、高雄」大雨特報　明有38度極端高溫

最巨哥吉拉照曝光！G級網美4合照瘋傳　網傻：哥吉拉在哪？

上班說早安「男同事沒反應」！正妹回家前聽一句話崩潰：他是誰

大拇指工傷截肢「保險賠420元」！她痛罵：是在三X　網揪關鍵細節

有手就會！３步輕鬆復刻夜市「蝦扯蛋」　宵夜點心都合適

好市多拼圖缺1片！客服補送整組新品…她拼完見「雙胞胎大嬸」崩潰

和女性友人吃陶板屋「靠肩親密合照」　正宮氣炸：我太小心眼？

明天4地區防雨彈！花東飆38度極端高溫　下周迎「更猛烈雨勢」

掃除5G高速傳輸雜訊干擾　陽明交大奪旺宏金矽獎鑽石大賞

英國首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

歐陽靖望兒成「中日雙語寶寶」！　兒一開口她傻眼：害我很尷尬

每款限量99輛！凱迪拉克CT4-V Blackwing性能房車將開放海外訂購

台女星撞臉《禹英禑》朴恩斌！　網驚：瞬間以為在看台劇

「收了喜歡的人給的80萬」　19歲嫩妹自曝荒謬包養歷程

中國若犯台　瑞士：將跟進歐盟對中制裁措施

抓到了！俄羅斯官方單位鼓吹「種族滅絕」　推特認證仇恨言論

傻爆眼！女進家樂福開心購物20分鐘…愛車在地下室燒成廢鐵

接受NBA訓練師指導巧遇「英雄哥」　新北國王球員首日直接練到抽筋

快訊／氣象局深夜發布「台南、高雄」大雨特報　明有38度極端高溫

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

生活熱門新聞

台北大雨中　網友回報哀號一片

雨彈提早來襲！6縣市大雨特報　防雷擊強陣風

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

戴有線耳機被妹子嘲笑　內行反酸：無知的人

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

台人去柬埔寨遭軟禁　網紅直衝「詐騙窟」救援

14天195萬觀看！林襄香汗片暈爆各國網友

機車坐墊凸一根巨黑姊夫！翹臀女極樂狂飆

妹子玩溯溪遭教練「炸彈摔」　他搖頭：失誤就癱瘓

7分上大學「到德國真遠」剩1校苦撐　盤點停招停辦大學現況

奇萊南峰「驚見恐龍」山友狂PO照笑：變成景點

少子化衝擊12大學停辦停招　學者：退場潮剛開始「8年內再倒40校」

拼圖缺一片客服補送！她拼完瞬間崩潰

更多熱門

相關新聞

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

原位於硫磺島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD07正式增強為輕颱！日本氣象廳觀測，今年第5號颱風「桑達」（Songda，越南命名，意即紅河支流）28日晚間8點生成，未來將向西北轉彎往上海一帶移動最新，路徑再度北修遠離台灣。儘管輕颱不會直接對台造成影響，但移動過程中會把低壓帶推到台灣附近，將為台灣帶來雨勢。

準桑達快速走這方向　明起變天降雨熱區出爐

準桑達快速走這方向　明起變天降雨熱區出爐

雙低壓亂鬥！準桑達飆速　全台連下4天時間曝

雙低壓亂鬥！準桑達飆速　全台連下4天時間曝

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

桑達將誕生！關鍵不在「這顆」　重點影響曝

桑達將誕生！關鍵不在「這顆」　重點影響曝

關鍵字：

氣象雲大雨特報

讀者迴響

熱門新聞

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

前妻提分手罹肺腺癌　滷味攤槍手：錢留給家人

館長：如果我是蔡英文，第一個開除你！

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

王浩宇搞懂了：新竹球場女廁沒裝錯！

台北大雨中　網友回報哀號一片

蕾菈將「離開台灣」回家時間點曝！

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

7米瀑布完工！「陶朱隱園」首批住客曝光　悄開放VIP賞屋

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面