快訊／氣象局深夜發布「台南、高雄」大雨特報　明有38度極端高溫

▲今晚至明(31)日台南及高雄地區有局部大雨。（圖／翻攝自Facebook／報天氣）



記者董美琪／綜合報導

氣象局30日22時35分針對台南及高雄發布大雨特報，受到對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚至明（31）日台南及高雄有局部大雨發生的機率。

由於明(31日)低壓帶持續接近，風場轉吹西南風，迎風面的中南部地區整天不定時有降雨情形出現，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨北部地區也有局部降雨，而午後各地山區容易有局部大雨，外出建議攜帶雨具備用。

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新竹以北、彰化、雲林及東半部局部地區易有36度以上高溫發生，尤其花蓮縱谷及台東有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線強，外出活動請做好防曬工作並多補充水分。

另外，第5號颱風「桑達」下午2時位於台北北北東方840公里的海面上，以西北西轉北方向逐漸遠離，對台灣天氣無直接影響。基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海及馬祖易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象局指出，明(31)日中午前後花蓮縣縱谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率。台東縣地區為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市盆地，桃園市地區，新竹縣、彰化縣、雲林縣近山區或河谷為「黃色燈號」。

▼民眾若必要外出時請注意防曬補充水份。（圖／記者邱顯燁攝）





高溫區域：

【紅色燈號】連續3日38度以上

東台灣：花蓮縣。

【橙色燈號】38度以上

東台灣：台東縣。

【橙色燈號】連續3日36度以上

東台灣：宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上

北台灣：台北市、新北市、桃園市、新竹縣。

中台灣：彰化縣、雲林縣。