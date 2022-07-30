林智堅與陳明通郵件往來曝　斥論文「9紅字」：有心人去脈絡化抹黑

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文門風波，林稍早在臉書公布聲明及證據，但遭國民黨台北市議員徐巧芯質疑，檔案「研究緣起」處竟寫「請智堅自我發揮一下」；對此，林智堅競辦發言人黃韋鈞表示，相關不實指控為有心人士斷章取義、去脈絡化的抹黑，文件為林智堅及指導教授陳明通修改後成果。

徐巧芯今天在臉書擷取林智堅致台大學倫會資料內的附件，在附件三、第一章緒論、第一節研究緣起與問題意識部分，出現了一段紅字，內容寫道：請智堅自我發揮一下。她質疑，請問到底在什麼情境底下，會出現這樣的標註？論文本來就是要自己寫才對，為什麼要特別請他這一段要「自我發揮」？按照這句話的語文邏輯，其他部分都是別人提供的，所以這段才要請他務必自我發揮不是嗎？

對此，黃韋鈞表示，相關不實指控為有心人士斷章取義、去脈絡化的抹黑，該文件部分完成之段落為林智堅與指導教授陳明通討論及修改後的成果，其他僅為標題範例及格式，絕非如有心人士謠言為陳明通代筆。

黃韋鈞表示，日前林智堅就曾公開陳明通教授2016年2月1日這封回信，信中說到附上他的修改及增補部分，並請林智堅在此基礎之上進一步發揮。信件文字和今日公布的2016年2月1日研究計畫內容「進一步發揮」，邏輯與內容一致，再次應證林智堅2016年2月1日前就著手撰寫研究計畫，並和陳明通多次討論並修訂計畫內容。

黃韋鈞說，有心人士今天下午的指控純屬造謠與抹黑，反而是林智堅公布的研究計畫和一周前公布，且經台北地方法院委託公證的電子郵件內容，說法一致。他說，林智堅和陳明通的信件與附件內容，充分顯示在2016年2月1日前，林智堅就已經著手寫成研究大綱，並且在和教授討論之後，得到老師回信建議進一步增補內容。

▲林智堅競選辦公室附上郵件截圖證明。（圖／林智堅競選辦公室提供，點圖放大）