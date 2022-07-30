呱吉撿到槍！批陳時中談內湖交通「the 蹭」　網笑：待退弟兄好狂

▲台北市議員呱吉邱威傑。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中近來因內湖交通問題，隔空與現任市長柯文哲、未來對手副市長黃珊珊交火。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑表示，政治人物要關心擅長的事情，「陳時中講內湖交通講不出一句有建設性的話時，也是一個the 蹭。謝謝大家。」

「我看不下去的，就是這種the 蹭的風氣。」邱威傑30日在個人臉書發文表示，政治人物關心議題，不管是運動還是貓狗還是柬埔寨的拐騙案件，都很好。每個議題都需要你我的關心。但是每個人精力和專業是有限的，你終究只能做其中一小部分你擅長的事情，「所以那些做『不擅長』、『平常不關心』事情的人就是蹭。」

「呱吉」邱威傑分享，他的政團夥伴、台北市議員苗博雅因大同企業足球隊遇到公司經營問題，在台北市體育總會足球協會理事長林亮君議員的協調下，出任理事長，負擔營運責任，等同認養了一個足球隊，「理事長不是掛個名而已，也要去募款讓球隊存活下去。就算是沽名釣譽，人家也是真的要做事的。」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



他說，因此苗博雅在11月世界盃開打時，若檢討台北市足球場很少又很爛時，他絕對會尊敬苗博雅，「因為他不是來蹭，他是真的在關心運動的」，因此反觀政治人物談論不擅長領域時，他就會認為是「蹭」的表現，「陳時中講內湖交通講不出一句有建設性的話時，也是一個the 蹭。謝謝大家。」

該文PO出後網友紛紛留言，「你這篇讓好多人精神分裂不知道怎麼回文」、「哇賽，任期要到期了就開始狂炮，讚讚讚」、「混亂中立」、「待退弟兄的無敵已經貼在額頭上了，誰敢惹」、「待退弟兄就是如此殘暴，哇尬意」、「想討好很多人就會很醜」、「待退弟兄94狂，無敵開下去」。

此外，也有網友說，「陳時中的部份就先等等看吧，也在期待他的政見中」，呱吉則回「當然，最好真的準備好再講。不要一開始就想著要嘴別人。」

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