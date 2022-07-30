7年前同一天？柯文哲吃泡麵也被拍到　他：純屬巧合沒有抄襲

▲台北市長柯文哲在超商吃泡麵。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

記者詹宜庭／台北報導

陳時中競選發言人莊瑞雄於臉書貼出一張民進黨台北市市長參選人陳時中「低頭吃泡麵」的照片，指陳時中在松山區參加見面會時，忙至晚間9點才回到辦公室休息。對此，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰透露，7年前的今天，台北市長柯文哲也被拍下在超商吃泡麵的畫面，更稱「非常雷同、純屬巧合、沒有抄襲問題。」

莊瑞雄28日晚間在個人臉書發文表示，自己擔任陳時中的發言人以來，發現陳時中是位很「簡單」的人，在意越少就得到越多，且很容易滿足。忙碌一整天依然親切和善，即使疲勞還是掛著滿滿笑容，一碗泡麵就能心滿意足，「這就是真實的阿中。」

提到「低頭吃泡麵」，蘇一峰今（30日）也在臉書上貼出柯文哲吃泡麵的照片，但他補充，這張照片是2015年7月29日的新聞，7年前野生柯文哲市長在超商吃泡麵時被拍下，並轟動一時，許多網友紛紛大喊感動，連中國網民看到大嘆也想有這樣的市長。最後，蘇一峰附註大酸，「非常雷同、純屬巧合、沒有抄襲問題」。

▼陳時中低頭吃泡麵。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）



▼柯文哲超商吃泡麵。（圖／翻攝蘇一峰臉書）