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等餐3分鐘氣炸！外送員怒嗆店家：你不知道我是誰？我小隊長欸

記者柯振中／綜合報導

外送員工作十分辛勞，不過若因此對店家大小聲，恐怕讓人看不下去。一名男子爆料，有位外送員29日晚間7點左右來取餐，當時他告知「要等10分鐘」，沒想到對方突然嗆聲「拖單」，還說自己是「小隊長」，讓男子十分傻眼，貼文也引起網路討論。

這名男子在「外送員的奇聞怪事」指控，嗆聲的外送員29日晚間7點多來取餐，剛進店裡就詢問「還要多久」，當時男子的妻子告知，還要等約10分鐘。沒想到過了約3分鐘，對方突然開始碎碎念，威脅「8月1日取消單，店家也會扣到錢」。

▼外送員怒嗆店家「我小隊長欸」。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）

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▲▼外送員怒嗆店家「我小隊長欸」。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）

男子告知該名外送員，自己也有在跑外送，所以知道流程，當下也在趕著出餐，沒想到對方突然嗆聲「你不知道我是誰嗎」，接著更報上響亮的「小隊長」名號，痛罵男子拖餐。男子十分傻眼，光是外送員嗆聲的時間，就夠他將餐點準備完畢，對方卻寧可用來吵架，不曉得到底在想什麼。

▼外送員怒嗆店家「我小隊長欸」。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）

▲▼外送員怒嗆店家「我小隊長欸」。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）

貼文曝光後，不少同業留言嘲諷，「我也是小隊長，顧路小隊長」、「活在自己的世界，自以為小隊長很了不起，還不是一樣顧路等餐」、「我國中也當過交通隊的小隊長欸」、「聽過稽查員沒聽過小隊長，小隊長能幹麻？跑餐不用等餐的特殊待遇嗎」、「又是一個不知道自己是誰的人」、「要就等，不要就轉，有什麼好吵的？」

對此，根據《東森新聞》報導，同業之間有流傳，小隊長是外送員與公司之間溝通的橋樑，但外送平台私下澄清，並沒有小隊長一職，但確實有熱心的外送員會幫忙傳遞消息，不過平台也沒有多給獎金、薪水，此次事件會再跟雙方溝通、釐清。

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